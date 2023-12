Poliția Suceava: Percheziții într-un dosar penal privind construcția unui imobil – 14 persoane sunt suspectate de implicare în activități ilegale

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Suceava, Biroul Rutier, cu sprijinul polițiștilor din Secția 8 Poliție Rurală Adâncata, a polițiștilor din Serviciul de Acțiuni Speciale Suceava și jandarmilor din cadrul I.J.J. Suceava, au declanșat o amplă operațiune în continuarea cercetărilor desfășurate într-un dosar penal. Aceasta a vizat activități suspecte legate de autorizarea, edificarea, recepția, întabularea și vânzarea unui imobil construit pe teritoriul municipiului Suceava.

Cu aprobarea judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava, joi, au fost emise și puse în executare nu mai puțin de 9 mandate de percheziție la domiciliile unor persoane fizice (suspecți și persoane fără calitate procesuală) și sediile unor societăți comerciale de pe raza municipiului Suceava și comunelor Mitocu Dragomirnei și Ipotești.

În cadrul activităților desfășurate, au fost ridicate mai multe înscrisuri, dispozitive electronice și medii de stocare, care vor fi supuse analizei în condiții procesuale, completând astfel probatoriul în cauză. Perchezițiile au avut ca scop documentarea activității de autorizare, edificare, recepție, întabulare și vânzare a unui imobil, unde există suspiciuni rezonabile că nu au fost respectate condițiile de avizare impuse de poliția rutieră, conform legislației incidente.

Cercetările efectuate de organele de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Suceava, Biroul Rutier, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, vizează 14 suspecți persoane fizice. Aceștia sunt acuzați sub aspectul comiterii mai multor infracțiuni, printre care se numără fals intelectual în formă continuată, complicitate la fals intelectual în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals în formă continuată.