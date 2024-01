Profesorul universitar Mihai Dimian a anunțat că va candida pentru funcția de rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Într-un mesaj transmis comunității academice, profesorul universitar Mihai Dimian și-a anunțat, marți, intenția de a candida pentru funcția de rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în cadrul alegerilor ce vor avea loc în lunile ianuarie-februarie. Mesajul a fost transmis în contextul pregătirilor pentru depunerea candidaturilor.

Profesorul Dimian și-a început mesajul cu urări de An Nou, exprimându-și dorința de sănătate și succes pentru toți membrii comunității universitare în proiectele lor profesionale și personale.

În declarația sa, candidatul a invitat comunitatea universitară să contribuie la conturarea viitorului USV, subliniind importanța inițiativelor individuale și a ideilor membrilor comunității în dinamica universității. Acesta a îndemnat la transmiterea de propuneri și sugestii pentru dezvoltarea USV până la finalul săptămânii curente.

Profesorul Mihai Dimian a evidențiat rezultatele notabile ale universității în cei peste 60 de ani de existență și a adus în discuție contribuțiile anterioare ale unor rectori precum prof.univ.dr.ing. Emanuel Diaconescu, prof.univ.dr.ing. Adrian Graur și prof.univ.dr.ing. Valentin Popa.

Mihai Dimian a prezentat succint parcursul său profesional și academic, subliniind experiența de peste 16 ani la USV și peste 15 ani de activitate academică în Statele Unite ale Americii, Franța și Germania. A evidențiat, de asemenea, implicarea sa în diverse proiecte de cercetare și dezvoltare, precum și contribuțiile aduse la nivel național și internațional în domeniul academic.

Profesorul Dimian și-a exprimat convingerea că, împreună cu comunitatea, va continua eforturile de dezvoltare a USV, transformând universitatea într-o instituție și mai puternică și mai influentă la nivel național și internațional.

El așteaptă cu interes contribuțiile membrilor comunității și exprimă speranța că, împreună, vor continua să viseze, să creeze și să inoveze.

Vă prezentăm integral mesajul transmis de prof. univ. dr. Mihai Dimian comunității academice:

„Stimate colege si stimati colegi,

Dragi studente si studenti,

In primul rand, as dori sa va urez un An Nou Minunat, cu multa sanatate si succes in proiectele dumneavoastra profesionale si personale!

Fiind in perioada premergatoare depunerii candidaturilor pentru alegerile care se vor desfasura in universitate in lunile ianuarie-februarie, cred ca este momentul potrivit pentru a va aduce la cunostinta decizia mea de a candida pentru postul de Rector al Universitatii Stefan cel Mare din Suceava (USV).

Este si momentul de a va adresa invitatia de a crea impreuna viitorul USV. Initiativele individuale sunt motorul oricarei dezvoltari, ideile membrilor comunitatii sunt cele care fac universitatea dinamica, iar eu sunt constient ca solutiile pentru identificarea oportunitatilor si abordarea provocarilor care ne asteapta in urmatorii ani nu pot veni de la un singur om si nici macar de la o echipa de management. Din acest motiv, va adresez rugamintea de a-mi transmite, pana la finele acestei saptamani, eventualele propuneri si sugestii privind dezvoltarea USV.

Am luat aceasta decizie cu profunda emotie, constient de rezultatele exceptionale inregistrate in cei peste 60 de ani de existenta ai institutiei si de aspiratiile comunitatii noastre universitare. Amintesc aici contributia substantiala a Rectorului prof.univ.dr.ing. Emanuel Diaconescu, doctor al Colegiului Imperial din Londra si membru corespondent al Academiei Romane, cel care a condus transformarea institutului în universitate si a garantat cu notorietatea numelui sau ca si la Suceava putem realiza o cercetare academica la cel mai inalt nivel. Domnul Rector prof.univ.dr.ing. Adrian Graur a conferit o personalitate proprie acestei universitati, printr-o dezvoltare fara precedent a infrastructurii, atragerea de personal inalt calificat din tara si strainatate si proiectarea celui de-al doilea campus universitar. Domnul Rector prof.univ.dr.ing. Valentin Popa a oferit instituţiei o stabilitate financiara solida, o diversificare a ofertei academice şi un program major de investitii ce se afla in implementare in cele doua campusuri ale USV. Astazi, dupa 16 ani de implicare activa in cadrul USV si 15 ani de experienta academica in State Unite ale Americii, Franta si Germania, consider ca sunt pregatit sa preiau aceasta imensa responsabilitate de a scrie, împreună cu dumneavoastra, un nou capitol stralucit in istoria universitatii noastre.

Chiar daca o mare parte dintre dumneavoastra cunoasteti activitatea mea profesionala, reiau pe scurt cateva dintre aspectele pe care le consider ilustrative pentru demersul actual.

Sunt profesor universitar in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor si coordonator de doctorat in domeniul Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale, avand in ultimii 12 ani si calitatea de Prorector cu activitatea stiintifica al USV. In perioada februarie – septembrie 2018, am exercitat functia de Ordonator de credite al USV, in contextul investirii in functia de Ministru al Educatiei a domnului Rector prof.univ.dr.ing. Valentin POPA.

Am urmat studii de licenta in matematica, fizica si informatica la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi si Universitatea din Bucuresti, studiile in informatica nefiind finalizate in urma deciziei de a studia si cerceta in strainatate, mai întai la Universitatea Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Universitatea Paris Saclay (Franta) si apoi la Universitatea Maryland, College Park (S.U.A.), unde am obtinut si titlul de doctor in inginerie electrica si electronica, cu specializare in electro-fizica si comunicatii. In anul absolvirii doctoratului am castigat concursul pentru postul de profesor asistent in cadrul Universitatii Howard din capitala Statelor Unite ale Americii, Washington DC, unde am fost promovat ulterior ca profesor asociat şi coordonator de doctorat. De-a lungul carierei academice internationale am activat si in calitate de cercetator la Institutul Max Planck (Germania) si de profesor invitat la Universitatea Paris Saclay (Franta). Mi-am inceput activitatea la USV in anul 2007, mai intai in calitate de cadru didactic asociat, apoi de conferentiar universitar, iar ulterior de profesor universitar.

A fi profesor a fost visul copilariei mele si sunt recunoscator tuturor celor care m-au sustinut sa mi-l indeplinesc. Aprecierea studentilor pentru calitatea activitatii mele didactice a fost reflectata si de premiile Profesorul Anului, acordat de Consiliul Studentilor – CEACS, Universitatea Howard, si Profesor Bologna, primit din partea Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania. Am fost implicat in dezvoltarea a 20 de programe noi de studii la USV, activitate ce continua si in prezent prin participarea la pregatirea autorizarii programelor de Medicina si de Comunicare audiovizuala: scenaristica, publicitate media, filmologie.

Activitatile mele de cercetare si dezvoltare au fost finantate din mai mult de 30 de contracte castigate in diverse competitii nationale si internationale, ocupand pozitii de coordonare in 20 dintre ele, proiecte ce depasesc ca valoare cumulata 20 de milioane de euro. Dintre acestea, amintesc, initierea si coordonarea stiintifica a celui mai mare proiect de dezvoltare a infrastructurii de cercetare din istoria institutiei, Centrul MANSiD, cu o valoare de peste 7 milioane de euro, precum si coordonarea proiectului USV DIGITAL, cu o valoare de peste 4 milioane de euro pentru 22 de laboratoare / biblioteci digitale noi sau modernizate. Rezultatele cercetarilor proprii au fost diseminate in mai mult de 150 de publicatii, care au primit peste 2500 de citari in intreaga lume, fiind distins si cu Premiul <Constantin Miculescu> al Academiei Romane.

La nivel national, de-a lungul timpului, am fost selectat în Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) al Ministerului Educatiei, unde am indeplinit si rolul de Presedinte / Vice-Presedinte al Comisiei de Electronica si Telecomunicații, in Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare al Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, unde am activat si ca Vice-Presedinte / Presedinte delegat al Comisiei de Tehnologia Informatiei, Spatiu si Securitate, precum si in Consiliul National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior si in Consiliul National al Cercetarii Stiintifice ale Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Am incercat, de asemenea, sa aduc contributii directe la dezvoltarea socio-economica a regiunii si sa raspund la provocarile societale cu care ne-am confruntat in comunitate. Spre exemplu, am sprijinit voluntar atragerea de companii IT in Suceava, am coordonat Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava – Botosani, dezvoltand Bio Safe Lab in valoare de ̴ 1 milion de euro, am coordonat elaborarea documentatiei pentru autorizarea secţiilor clinice universitare şi transformarea Spitalul Judetean de Urgenta Suceava in Spital Clinic, am initiat, impreuna cu echipe de la Primaria Orasului Siret si Consiliul Judetean Suceava, dezvoltarea Parcului Stiintific si Tehnologic de la Siret, am coordonat Centrul USV de ajutor si consiliere pentru refugiati. Pentru implicarea voluntara in multiple actiuni de limitare a efectelor pandemiei in comunitate mi-a fost acordat titlul de cetatean de onoare al municipiului Suceava.

Am convingerea că toate acestea sunt argumente care demonstreaza ca intreaga mea experienta, inteligenta si creativitatea mea, puterea mea de munca au fost puse în slujba USV si a comunitatii. Ca Rector, impreuna cu dumneavoastra, voi continua eforturile de dezvoltare a universitatii noastre, in asa fel incat sa devina si mai puternica, si mai performanta, si mai influenta la nivel national si international.

Astept cu interes contributiile dumneavoastra si imi exprim speranta ca impreuna vom continua SA VISAM, SA CREAM, SA INOVAM!

Mihai Dimian”