Prefectul Moldovan, din nou în zona Vămii Siret: Întreruperea totală a circulației pe un drum european are consecințe pe multiple planuri

Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a mers și miercuri în mijlocul fermierilor și transportatorilor ce continuă acțiunile de protest în proximitatea Punctului de Trecere a Frontierei Siret.

El a arătat că începând cu ora 09:30 s-a dispus începerea activității de procesare a autovehiculelor de transport marfă stocate în coloană pe E85, dinspre orașul Siret către Ucraina, traficul autoturismelor, microbuzelor și autocarelor se desfășurându-se atât pe sensul intrare cât și pe cel de ieșire din punctul vamal.

În ceea ce privește PTF Vicovu de Sus, în cursul zilei s-a finalizat activitatea de procesare a autocamioanelor staționate între oraș și punctul vamal, circulația desfășurându-se acum normal.

„La fel ca în zilele precedente, în cadrul discuțiilor purtate cu protestatarii am reiterat disponibilitatea pentru dialog deschis, constructiv, suntem receptivi la problemele punctuale, specifice județului la a căror rezolvare ne putem implica instituțional. În același timp, am continuat să fac apel la respectarea legii, la conștientizarea faptului că întreruperea totală a circulației pe un drum european are consecințe pe multiple planuri.

Nu în ultimul rând, țin să remarc profesionalismul de care au dat dovadă jandarmii și polițiștii din cadrul serviciului rutier, în această perioadă neînregistrându-se incidente deosebite”, a transmis prefectul Alexandru Moldovan.