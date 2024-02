Prefectul de Suceava este decis să continue să ceară în instanță anularea unor autorizații de construire obținute cu încălcarea legislației

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că la sesizarea Inspectoratului de Stat în Construcții a acționat pentru anularea unor autorizații de construire.

El a explicat că potrivit legislației actuale, la propunerea motivată a ISC, prefectul, în urma analizei proprii, poate acționa în instanță și solicita anularea unor autorizații de construire care au fost emise cu încălcarea unor norme legale.

„În acest sens am avut și deplasări la nivelul unor unități administrativ teritoriale întrucât am dorit să înțeleg pe deplin solicitările ISC, dar am vrut să văd și punctele de vedere asumate ale autorității locale, respectiv a departamentelor de urbanism și juridic. Avem șase acțiuni urmând să fie o altă serie de acțiuni”, a spus Moldovan.

Prefectul de Suceava a menționat că în urma verificărilor efectuate de inspectori din cadrul ISC Suceava au fost identificate diverse încălcări ale normelor legale în urbanism.

„Este o chestiune care intră în prioritățile mele ca prefect. Cu toții ne dorim o dezvoltare armonioasă a localităților însă cu respectarea normelor legale în ceea ce privește construcțiile”, a declarat Alexandru Moldovan.

Potrivit prefectului, una din problemele des invocate a fost cea privind accesul în zona noilor construcții a autospecialelor de pompieri.

„Sunt zone de construcții unde și accesul mașinilor de pompieri este îngreunat pentru că nu se respectă distanțele legale prevăzute”, a spus Moldovan.

El a precizat că Prefectura Suceava a atacat ori autorizațiile de constuire, ori PUZ-urile care au fost adoptate de consilii locale.