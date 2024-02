Cușnir către Lungu la dezbaterea bugetului local: Trebuia să-l faceți pentru 120 de zile câte mai aveți în Primăria Suceava. Peste 120 de zile vă va arăta domnul Vasile Rîmbu cum se construiește un buget realist, cu obiective clare, realizate la timp

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Local al municipiului Suceava a votat, joi, cu doar 13 voturi „pentru” bugetul local propus de primarul Ion Lungu după dezbateri.

Consilierul Dan Ioan Cușnir, președinte executiv al organizației municipale PSD Suceava, i-a spus primarului că nu se poate asocia unui buget „fals” în care se arată că 63 la sută din bani sunt pentru dezvoltare, deși în toți anii cheltuielile de funcționare au depășit 50 la sută, iar gradul de realizare al bugetului prezentat a fost între 60 și 70 la sută.

„Domnule primar, puteți să mințiți puțin oameni pe termen lung, puteți să mințiți mulți oameni pe termen scurt, dar nu puteți să mințiți mulți oameni pe termen lung. De 20 de ani îi mințiți pe suceveni că propuneți bugete pentru dezvoltare. Și în acest an nu vă dezmințiți. Bugetul, teoretic, deși știți că nu este realizabil, pare a fi de dezvoltare, dar bugetul real se va duce în proporție de 60-70 la sută pe funcționare. Toate bugetele construite de dumneavoastră au un grad de realizare de 60 la sută”, a spus Cușnir.

El i-a transmis că niciun sucevean nu mai are încredere în ceea ce spuneți.

„Din punctul meu de vedere, dacă țineați la acest oraș, ați fi construit un buget pe 120 de zile, pentru că atât mai aveți dumneavoastră în Primăria Sucevei. Peste 120 de zile veți vedea cum se construiește un buget realist, cu obiective clare care vor fi realizate la timp. Vă va arăta domnul Vasile Rîmbu cum se construiește un buget și atunci sucevenii vor constata că Primăria Sucevei va deveni după 20 de ani o instituție de încredere. Angajații din Primărie vor constata după 20 de ani că vor fi în sfârșit mândri de locul în care lucrează”, a spus Cușnir.

Consilierul local PSD i-a transmis primarului Ion Lungu că faptul că după 20 de ani vorbește de străzi de pământ spune totul despre bugetele pe care le-a propus.

„De 20 de ani faceți un buget fals și efectul este zero creșe, zero pasaje subterane, zero pasarele pentru pietoni, zero parcări supraetajate. În anul 2021 bugetul a fost 50 la sută pe funcționare, în 2022-55 la sută pe funcționare, în 2023-60 la sută pe funcționare. Chiar credeți că ne mai puteți păcăli o dată, ultima dată, că în 2024 doar 37 la sută va fi pe funcționare și 63 la sută pe dezvoltare?”, a întrebat Cușnir.

După ce bugetul a fost aprobat Ion Lungu a răspuns că Vasile Rîmbu nu este persoana care să știe să facă un buget și că nu a adus niciun program cu finanțare europeană la Spitalul Județean de Urgență Suceava cât timp a fost manager, iar meritele pentru finanțările obținute de unitatea spitalicească aparțin regretatului medic Cristian Irimie.