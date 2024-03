Rezistență civică față de intenția municipalității de a elabora un PUZ pentru construirea unui ansamblu rezidențial și comercial în centrul Sucevei

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Locatarii din diverse blocuri situate în zona străzilor Aleea Nucului, Sbl. Ienceanu, Vasile Bumbac, Mihai Viteazu, și Ciprian Porumbescu, din municipiul Suceava, au întreprins o acțiune prealabilă împotriva unei propuneri de dezvoltare urbanistică.

Astfel, într-o plângere prealabilă adresată Primăriei Municipiului Suceava, aceștia și-au exprimat vehement opoziția față de intenția municipalității de a elabora un Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism pentru construirea unui ansamblu rezidențial și comercial pe teren privat.

Plângerea detaliază multiplele preocupări legate de propunerea de dezvoltare urbanistică. Acestea includ îngrijorări privind creșterea excesivă a înălțimii clădirilor, lipsa respectării normelor de aliniere și distanță între proprietăți, și impactul negativ asupra luminii naturale și intimității locatarilor din zonă.

Argumentele prezentate de către locatari subliniază, printre altele, o presupusă lipsă de consultare adecvată a comunității locale în procesul decizional, lipsa de transparență în privința documentației tehnice și legale, și absența unei viziuni coerente de ansamblu pentru dezvoltarea urbanistică a zonei.

De asemenea, plângerea evidențiază o presupusă incompatibilitate a proiectului propus cu normele și reglementările urbanistice în vigoare, precum și o lipsă de conformitate cu standardele de siguranță și calitate a vieții în comunitate.

Reprezentanții locatarilor solicită autorităților locale să reconsidere acordarea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal, argumentând că propunerea actuală nu răspunde necesităților și intereselor comunității și ar putea avea repercusiuni negative asupra calității vieții în zonă.

Inițiatorii au publicat plângerea și pe petiții online unde poate fi semnată și de alte persoane nemulțumite de proiect.

Vă prezentăm integral PLÂNGEREA PREALABILĂ:

Către Primarul Municipiului Suceava, Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, jud. Suceava, Fax:+40 230 520593 Tel:+40 230 212696 [email protected] [email protected] [email protected]

Subsemnații locatari ai blocurilor situate pe str.Aleea Nucului, în str. Sbl.Ienceanu, str. Vasile Bumbac, str. Mihai Viteazu, Str. C.Porumbescu, toți cu domiciliul ales în vederea comunicării actelor de procedură la Cabinet de avocat Răzvan Viorescu în Suceava, str. Mihai Eminescu nr. 10, sc. A, ap. 2, jud. Suceava (persoană împuternicită cu primirea corespondenţei Razvan Viorescu), prin avocat Razvan Viorescu, în temeiul disp. art. 7 L. 554/2004, rap la legea nr.50/1991, legea nr.350/2001, formulăm prezenta

PLÂNGERE PREALABILĂ

Prin care ne exprimăm dreptul de opoziție față de intenția demarată de UAT MUN.SUCEAVA de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare supraterane și subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 6350 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 54770 (5921mp) și nr. 56614 (429mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Vasile Bumbac, nr. 4-8, beneficiar NIVA DEVELOPMENT S.R.L., proiectul imobiliar care încalcă direct drepturile și interesele locuitorilor din zonă, cu referire la respectarea dreptului la viață privată, a protecției domiciliului și a dreptului la un mediu sănătos, conduita de apreciere a administrației locale, prin această inițiativă, fiind exercitată cu exces de putere în sensul Legii nr.554/2004.

I.ISTORICUL PROIECTULUI 18.06.2021 https://www.primariasv.ro/dm_suceava/site.nsf/pagini/primaria+municipiului+suceava+anunta+publicul+interesat+despre+elaborarea+planului+urbanistic+zonal+si+a+regulamentului+de+urbanism+aferent-00021362 iniţiat de SC NIVA DEVELOPMENT SRL pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată, identic cu parcela cu nr. cadastral 54770 și parcela cu nr. cadastral 56614, în suprafață totală de 6350 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Vasile Bumbac nr. 4-8 și nr. 10. 18.11.2021 https://www.primariasv.ro/dm_suceava/site.nsf/pagini/rezultatul+informarii+si+consultarii+publicului+in+etapa+elaborarii+propunerilor+puz+si+a+regulamentului+de+urbanism+aferent+pentru+construire+ansamblu+rezidential+de+cladiri+cu+regim+mare+de+inaltime+cu+functiuni+mixte+locuinte+colective+spatii+comerciale+spatii+pentru+alimentatie+publica+spatii+pentru+prestari+servicii+spatii+pentru+birouri+locuri+de+parcare+subterane+sistematizare+verticala+imprejmuire+racorduribransamente+pe+teren+proprietate+privata-000279AE REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI în etapa elaborarii propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată. Argumentare: Elaborarea propunerilor Planului Urbanistic Zonal având ca obiect construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, în municipiul Suceava, pe str. Vasile Bumbac nr. 4-8, initiator: SC NIVA DEVELOPMENT SRL. Amplasament: Terenul identic cu parcela cu nr. cadastral 54770 și parcela cu nr. cadastral 56614, în suprafață totală de 6350 mp este proprietatea SC NIVA DEVELOPMENT SRL. Publicul a fost invitat sa consulte documentele privind elaborarea propunerilor planului urbanistic zonal si sa transmita observatii/obiectiuni referitoare la PUZ pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, în perioada 18.06.2021-12.07.2021. In acest sens, anuntul privind elaborarea PUZ a fost publicat pe site-ul www.primariasv.ro, a fost afisat in holul principal de la parterul Primariei municipiului Suceava si a fost afisat pe 3(trei) panouri montate la parcela de teren. Totodata s-au transmis 4 (patru) notificari catre proprietarii parcelelor de teren vecine celei care a generat PUZ si asociatiilor de proprietari la care sunt arondate blocurile situate în apropierea amplasamentului studiat. Anuntul a fost afisat deasemenea la scarile de bloc din imediata vecinatate. La Primaria municipiului Suceava au fost inregistrate 6 (sase) adrese cu observatii/obiectiuni la propunerea PUZ supusa consultarii. Obiectiunile fac referire la supra-aglomerarea zonei ultracentrale, cresterea zgomotului, trafic ingreunat, locuri de parcare insuficiente, inaltimea prea mare a constructiilor propuse, apropierea de Consiliul Județean Suceava- monument istoric, suprafata spatii verzi propusa prea mica, etc. Observatiile/obiectiunile au fost aduse la cunostinta beneficiarului și proiectantului. Ca urmare, a fost transmis Primariei municipiului Suceava raspunsul argumentat, răspuns trimis către toți cetățenii care au trimis observații. 03.08.2023 https://www.primariasv.ro/dm_suceava/site.nsf/pagini/primaria+municipiului+suceava+anunta+publicul+interesat+despre+intentia+de+elaborare+a+puz+cu+regulament+de+urbanism+aferent+pentru+rezidential+de+cladiri+cu+regim+mare+de+inaltime+cu+functiuni+mixte+pe+teren+proprietate+privata+in+suprafata+totala+de+6350+mp+situat+in+intravilanul+municipiului+suceava+pe+str+vasile+bumbac+initiator+niva+development+srl-0003840E PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent pentru rezidenţial de clădiri cu regim mare de înălţime cu funcţiuni mixte: locuinţe colective, spaţii comerciale, spaţii pentru alimentaţie publică, spaţii pentru prestări servicii, spaţii pentru birouri, locuri de parcare supraterane şi subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branşamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 6350 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 54770(5921mp) și nr. 56614(429mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Vasile Bumbac, inițiator Niva Development S.R.L.. Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism. 01 Incadrare in P.U.G A2.jpg 02 Incadrare in zona 2000 A2.jpg 03 Analiza situatiei existente 1000 A2.jpg 04 Regim juridic 1000 A2.jpg 05 Retele edilitare 1000 A2.jpg 06 Reglementari urbanistice 700×420.jpg 230728 MEMORIU Suceava.pdf 26.02.2024 https://www.primariasv.ro/dm_suceava/site.nsf/pagini/primaria+municipiului+suceava+anunta+publicul+despre+elaborarea+planului+urbanistic+zonal+cu+regulament+de+urbanism+aferent+pentru+construire+ansamblu+rezidential+de+cladiri+cu+regim+mare+de+inaltime+cu+functiuni+mixte+pe+teren+proprietate+privata+in+suprafata+totala+de+6350+mp+situat+in+intravilanul+municipiului+suceava+pe+str+vasile+bumbac+nr+48+beneficiar+niva+development+srl-0003AC2A PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare supraterane și subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 6350 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 54770 (5921mp) și nr. 56614 (429mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Vasile Bumbac, nr. 4-8, beneficiar NIVA DEVELOPMENT S.R.L. Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A – Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și fond funciar – camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-14:00, pe site-ul www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției. Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 27.02.2024-22.03.2024 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail: [email protected]. Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris. Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și fond funciar – Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: [email protected]. II.Atragem atenția că, în vederea detalierii zonei studiate, a reglementării destinației urbanistice a zonei care face obiectul prezentei documentații și pentru stabilirea condițiilor de amplasare, dimensionare, conformare, reglementarea acceselor precum și a indicatorilor urbanistici (POT, CUT) este necesară elaborarea unei documentații Plan Urbanistic Zonal avizat și aprobat conform legii, respectându-se obligația de informare a publicului din zona afectată de modificările urbanistice, ÎN DETALIU. Reamintim că în PROPUNEREA DE INIȚIATIVĂ ELABORARE PUZ, erau necesare a fi aduse la cunoștința publicului următoarele reglementări de natură urbanistică: – definirea funcțiunilor de tip spații comerciale ca utilizări permise; – regimul de aliniere a terenului și a construcțiilor față de drumurile publice adiacente; – retragerile și distanțele obligatorii la amplasarea construcțiilor față de proprietățile vecine; – elementele privind volumetria și/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate precum și alte prevederi extrase din documentații de urbanism; – înălțimea maximă admisă pentru construcțiile noi (totală, la cornișă, la coamă, după caz) și caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât și în dimensiuni reale (metri); – stabilirea coeficienților urbanistici raportați la suprafața de teren corespunzătoare zonei studiate, procentul maxim de ocupare a terenului (POT) și coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT); – dimensiunile și suprafețele minime și/sau maxime ale parcelelor – elemente de compoziție urbana pentru amplasarea și realizarea obiectivului propus precum și organizarea circulațiilor carosabile și pietonale Pe baza acestor considerente și corelat cu reglementările urbanistice existente în zonă, MENȚIONĂM CĂ ÎN ACEASTĂ PROPUNERE NU AM IDENTIFICAT URMĂTOARELE OBIECTIVE PRINCIPALE: – funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcției; – principii de compoziție pentru realizarea obiectivului (distanțe între construcții, accese pietonale și auto); – organizarea și rezolvarea circulațiilor carosabile și pietonale; – soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi; – lucrări de sistematizare verticală necesare; – regimul de construire propus. Ori, astfel, în zona străzilor Aleea Nucului, Sbl.Ienceanu, Vasile Bumbac, Mihai Viteazu, C.Porumbescu, ZONĂ DE PATRIMONIU CULTURAL se poate constata o ultra-focalizare a unor mari investiții cu puternic impact asupra degradării vieții locuitorilor din punct de vedere urbanistic, economic, social și al calității vieții, prin raportare la funcționalitățile pe care ar putea să le aibă așa zisele ”dezvoltări” imobiliare, dublate de sufocarea desfășurării, în cadrul zonei, a circulației rutiere și peitonale. Vă prezentăm următoarele argumente, care justifică OPOZIȚIA noastră cu privire la INOPORTUNITATEA elaborării unui PUZ pentru edificarea clădirii cu regim mare de înălțime (P+6) cu spații de locuit, spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane și supraterane, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață în suprafață totală de 6350 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 54770(5921mp) și nr. 56614(429mp), 1.atragem atenția că în zona afectată de parcela suprafață de în suprafață totală de 6350 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 54770(5921mp) și nr. 56614(429mp), sunt edificate construcții cu regim mic de înălțime – maxim P+2E, or construcția preconizată ar fi de P+6E, zona afectată permițând un maxim regim de înălțime de P+4E, doar cu funcționalitate office ( fără spații de locuință). 2. prin edificarea clădirii cu regim mare de înălțime de cel puțin (P+6E) NU se vor respecta față de limitele laterale și posterioară a proprietății o distanță egală cu jumătatea înălțimii la cornișă a clădirii, dar nu mai puțin de 3 m. 3. prin edificarea clădirii cu regim mare de înălțime (P+6E) NU se vor respecta normele legale de însorire și iluminat natural ( după ora 12), pe latura de EST, inclusiv servituțile de vedere, în raport cu funcțiunile proprietății subsemnatului (locuință), precum și a clădirilor învecinate. 4. prin edificarea clădirii cu regim mare de înălțime (P+6E) se va crea un disconfort vizual, termic, pe o perioadă nedeterminată de timp, în raport cu funcțiunile proprietății subsemnatului (locuință), precum și a clădirilor învecinate (construcțiile învecinate sunt preponderent construcții realizate recent cu regim de înălțime diferit). 5. prin edificarea clădirii cu regim mare de înălțime (P+6E) se va crea un disconfort vizual, acustic, permanent dacă pe latura de EST se preconizează goluri de fereastră, care vor genera lezarea intimități locuințelor vecinilor, într-o zonă în care funcţiunea dominantă a amplasamentului reglementat este de clădiri cu regim mare de înălțime de P+2E ori P+4E. 6. prin edificarea clădirii cu regim mare de înălțime (P+6E) se va agrava desfășurarea, în cadrul zonei, a circulației rutiere ( în prezent sufocată), dublată de lipsa parcărilor, în str.Aleea Nucului, în str. Sbl.Ienceanu, str. Vasile Bumbac, str. Mihai Viteazu, Str. C.Porumbescu. 7. prin edificarea clădirii cu regim mare de înălțime (P+6) se va agrava concentrarea investițiilor imobiliare deja existente, respectiv blocul situat pe str. Aleea Nucului nr.7A. 8. prin edificarea clădirii cu regim mare de înălțime (P+6E) se va agrava accesul rutier al autoturismelor riveranilor și a autovehiculelor utilitare ( pompieri, ambulanțe, poliție), în lipsa sistematizării traficului rutier și pietonal, în condițiile unei circulații auto intense (organizate în prezent doar pe o bandă de circulație – sens unic). 9. prin edificarea clădirii cu regim mare de înălțime (P+6E) se va degrada nivelul de trai, standardele de viață, generate de lipsa totală a edificiilor cu funcțiuni complementare (spații de joacă, căi de acces pietoni, transport alternativ – biciclete, amenajări de recreere, inexistența spațiilor verzi –Registrul Spațiilor Verzi). 10. Sub un prim aspect, lucrările de execuţie a CONSTRUCȚIEI DE TIP MONOVOLUM, nu ar respecta condițiile legale ale calculării celor doi indicatori urbanistici agreați de PUZ și PUG, respectiv POT si CUT. POT-ul este prescurtarea de la procent de ocupare al terenului, iar CUT coeficientul de utilizare al terenului. Procentul de Ocupare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita (SC) si Suprafata parcelei (S) inmultit cu 100(este reprezentat in procente). Coeficientul de Utilizare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita Desfasurata a tuturor nivelurilor (SD) si suprafata parcelei (S). Noua documentație de urbanism propusă NU respectă REGULILE DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR din PUG Suceava, care nu reflectă realitatea urbanistică, proiect supus reactualizării în 2023!!!!!!!! 11. Lucrările de execuţie a blocului MONOVOLUM preconizat, în condiţiile stipulate în autorizaţie şi documentaţia prealabilă acesteia încalcă flagrant disp. Ordinului Ministrului Sănătății nr 119/2014, potrivit cu care amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit. Potrivit disp. aceluiași Ordin, potrivit cu care iluminatul natural în centrul camerelor principale şi al bucătăriei trebuie să fie suficient pentru a permite, în zilele senine, activităţile normale fără a se recurge la lumina artificială, dar în acelaşi timp periclitează şi structura de rezistenţă a construcţiei în care locuim noi, petenţii. 12. Lucrările de execuţie a blocului MONOVOLUM nu respect condiţia tehnică privind însorirea se referă la criteriile de pătrundere directă a razelor solare în interiorul clădirii, potrivit art. 3.4 (D) din Ordinul 1383/2002 al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, acelaşi act normativ reglementând criteriile şi nivelurile de performanţă cu privire la asigurarea condiţiilor de însoleiere. Modalitatea de amplasare a blocului demonstrează încălcarea dispoziţiilor ordinelor invocate în precedent. 13.Distanţa dintre clădiri trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc). Conform documentației tehnice ( aproape inexistente) depuse la pe situl Primăriei Suceava de către beneficiar, nu rezultă că noua construcție MONOVOLUM, respectă distanțel față de blocurile existente situate pe str.Aleea Nucului, în str. Sbl.Ienceanu, str. Vasile Bumbac. Spaţiul mic dintre clădirea MONOVOLUM în curs de edificare şi blocurile de locuinţe va deveni întunecos, încăperile principale din apartamentele amplasate pe latura dinspre blocul de locuinţe în curs de edificare vor deveni insalubre şi lipsite de lumină cotidiană, astfel crescând consumul de energie electrică, scăzând calitatea confortului locativ şi a nivelului de viaţă, cu consecinţe asupra stării noastre de sănătate, care se va deteriora. 14.În altă ordine de idei, raportat la conţinutul INCOMPLET al documentaţiei tehnice prealabile emiterii avizului de oportunitate, nu ştim care sunt măsurile concrete propuse de proiectant pentru neafectarea proprietăţilor învecinate, de exemplu, în cazul producerii unui seism major, respectiv pentru neafectarea structurii de rezistenţă a construcţiilor în care locuim. Lucrările subterane demarate în vederea turnării fundaţiei blocului de locuinţe MONOVOLUM preconizat (avem în vedere perimetrul şi cota de fundare, potrivit fotografiilor realizate la faţa locului), perturbă echilibrul solului şi afectează, implicit, echilibrul şi siguranţa structurală a clădirii proprietatea locatarilor în str.Aleea Nucului, în str. Sbl.Ienceanu, str. Vasile Bumbac, str. Mihai Viteazu, Str. C.Porumbescu, învecinată cu conturul incintei construcției MONOVOLUM, beneficiar NIVA DEVELOPMENT S.R.L. 15. Nu cunoaștem care sunt măsurile concrete propuse de proiectant pentru neafectarea proprietăţilor învecinate, respectiv: Regulile cu privire la siguranța construcțiilor și apărarea interesului public ▪ Expunerea la riscuri naturale Conform studiilor geotehnic zona în care se propune amplasarea obiectivului prezintă fenomene fizico – geotehnice naturale actuale, respectiv eroziuni, alunecări, zonă inundabilă ▪ Expunerea la riscuri tehnologice: Autorizarea executării construcțiilor în zona centrală expune la riscuri tehnologice, precum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură Asigurarea compatibilității funcțiunilor Autorizarea executării construcțiilor în zona centrală nu respectă condiția asigurării compatibilităților dintre destinația construcției noi și funcțiunea propusă a zonei, pentru care se solicită documentația de urbanism, desi zona afectată are o funcțiune dominantă tradițională caracterizată prin țesut urban și conformare spațială proprie (ZONA DE PATRIMONIU – Biserica Catolică, Palatul Administrativ) Funcțiunile obiectivelor propuse – NU sunt compatibile cu funcțiunea dominantă a zonei, locuințe cu regim mic și mediu de înălțime. Procentul de ocupare al terenului Autorizarea executării construcțiilor în zona centrală nu respectă PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI stabilit prin PUG. Lucrări de utilitate publică Pe terenul studiat, obiectivele de utilitate publică afectate NU SUNT EVIDENȚIATE reconfigurarea cailor de comunicație, străzile, parcările, trotuarele, aleile pietonale, locurile de joacă pentru copii, creșă, spații verzi, rețelele de utilități. Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor Nu au fost evidențiate detalii privind respectarea regulilor de amplasare și retrageri minime obligatorii, reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții (Orientarea față de punctele cardinale, Aspectul exterior al construcțiilor), a regulilor cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri) Reamintim că amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr. 119/2014, completat cu O.M.S. nr. 994/2018. Construcțiile supraterane cu destinația locuințe colective se vor amplasa astfel încât toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă (sud) să se asigure durata minimă de însorire de 1½ ore la solstițiul de iarnă. Blocurile se vor amplasa cu fațadele cu ferestre la camerele de locuit, la distanțe de 16,00m, iar acolo unde situația o va impune, apartamentele se vor realiza cu dublă orientare. 16. Apreciem că nu există susținute elemente privind legalitatea proiectului care TREBUIE susţinută de prevederile legislaţiei în vigoare, şi anume: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicata, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilot de urbanism, HGR nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului – aprobat prin H.C.L.nr.229/30.09.2021 în conformitate cu Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobata prin Ordinul nr. 2701/30.12.2010, legislaţia de specialitate privind protecţia mediului, de viaţă al populaţiei, 17. Apreciem că proiectul imobiliar aferent edificării unei clădiri MONOVOLUM cu regim mare de înălțime (P+6E) cu spații de locuit, spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane și supraterane, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, NU SE ÎNCADREAZĂ ÎNTRU-UN TOT UNITAR URBANISTIC care să satisfacă interesul comun/colectiv al unei dezvoltări urbane moderne ( susținut de administrația locală), ci vizează doar un interes privat al unui investitor imobiliar, fără asigurarea UNUI PROIECT VALIDAT DE OAR (Ordinul Arhitecților din România) în cadrul unui CONCURS DE PROIECTE Prin activitatea membrilor săi, O.A.R. are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice. Ori, nu există niciun acord de colaborare între membrii OAR ( arhitecți locali) care cunosc realitatea și ”dezvoltarea” distructivă a orașului (involuție urbană), fără o strategie urbană care să țină cont de nevoile cetățenilor (comunitatea locală), respectiv a locuitorilor din blocurile limitrofe, direct afectate, în mod principal, cât și a tuturor locuitorilor din municipiul Suceava. Ori, opinia obligatorie a O.A.R. nu se poate dispune pentru elaborarea unui PUZ aferent edificării clădirii cu regim mare de înălțime (P+6E) cu spații de locuit, spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane și supraterane, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 6350 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 54770(5921mp) și nr. 56614(429mp). Acest proiect al unui investitor privat trebuie încadrat într-un un proiect de ansamblu, de reîmprospătare urbană a întregii zone centrale de patrimoniu ( Casa de Cultură, Biserica Catolică, Palatul Administrativ) care a dobândit realitatea UNUI CIMITIR DE BETON, abandonat. Închiderea opacă, brutală a construcției cu regim mare de înălțime (P+6E) cu spații de locuit, spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane și supraterane, de tip MONOVOLUM, în lipsa acordului cetățenilor din blocurile limitrofe, în lipsa avizelor instituțiilor cu competențe în verificarea legalității, nu are decât rolul să DISTRUGĂ DEFINITIV REALITATEA URBANISTICĂ A MUN. SUCEAVA-ZONA CENTRALĂ, cu afectarea directă a calității vieții și a nivelului de trai a peste 2000 de cetățeni. Proiectul imobiliar încalcă direct drepturile și interesele locuitorilor din zonă, cu referire la dreptul la viață privată, a protecției domiciliului și a dreptului la un mediu sănătos, dreptul de apreciere al administrației locale, prin această inițiativă, fiind exercitat cu exces de putere în sensul Legiinr.554/2004. 18.În concluzie vă solicităm să nu eliberați un AVIZ DE OPORTUNITATE pentru elaborarea unui PUZ aferent edificării clădirii cu regim mare de înălțime (P+6E) cu spații de locuit, spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane și supraterane, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 6350 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 54770(5921mp) și nr. 56614(429mp), Aşa fiind, rugăm a ne comunica răspunsul cu privire la OPOZIȚIA noastră față de intenţia demarată de UAT MUN.SUCEAVA de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare supraterane și subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 6350 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 54770 (5921mp) și nr. 56614 (429mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Vasile Bumbac, nr. 4-8, beneficiar NIVA DEVELOPMENT S.R.L.