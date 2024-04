Ambasadorul Chinei în România este invitatul special al Forumului Economic Regional Moldova de la Vatra Dornei

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ambasadorul Chinei în România, E.S. Han Chunlin este invitatul special al Forumului Economic Regional Moldova care va fi organizat anul acesta la Vatra Dornei de către Centrul de Analiză și Planificare pentru Dezvoltare Regională (C.A.P.D.R.) și Consiliul Județean Suceava. În acest context, revista economică Moldova Invest a dedicat ediția de primăvară promovării potențialului investițional al Regiunii Extinse a Moldovei în perspectiva acestui eveniment deosebit de important pentru economia regională a întregii Moldove aflată în interdependență cu partenerii economici ai României. Calitatea de “invitat special” acordată delegației chineze la Forumul Economic Regional Moldova este fundamentată pe argumente economice solide. La 5 octombrie 1949, România era a treia țară din lume care stabilea relații diplomatice cu Republica Populară Chineză.

Într-un moment în care lumea se schimbă cu o viteză amețitoare, o aniversare remarcabilă marchează harta relațiilor internaționale dintre țările noastre: cea de-a 75-a aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice între România și China. Este un moment de reflecție asupra trecutului, dar și un prilej de a privi spre viitor cu încredere și optimism.

Relațiile bilaterale dintre România și Republica Populară Chineză au o istorie îndelungată care reprezintă un angajament de 75 de ani în cooperare și profundă înțelegere reciprocă

Din 5 octombrie 1949, când România a devenit a treia țară din lume care a stabilit relații diplomatice cu China, cele două țări și-au consolidat legăturile într-o varietate de domenii precum: economie, comerț, cultură, tehnologie și educație.

Pe data de 7 septembrie 2022, Ambasadorul Chinei în România, E.S. Han Chunlin și-a prezentat scrisorile de acreditare.

Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România a subliniat în cadrul acestui interviu importanța continuării și intensificării schimburilor între orașele și provinciile celor două țări, evidențiind angajamentul comun în promovarea dialogului și a colaborării transfrontaliere. În plus, a evidențiat relațiile solide dintre Republica Populară Chineză și România, punând accentul pe dezvoltarea economică și cooperarea bilaterală din acești ani.

Astfel, în pofida schimbărilor și instabilității de la nivel internațional, legăturile dintre China și România au fost întotdeauna caracterizate prin prietenie, sinceritate și respect reciproc. În prezent, cele două țări sunt dedicate consolidării și extinderii cooperării, atât la nivel economic, cât și cultural, subiect abordat pe larg în cadrul acestui interviu.

Ambasadorul Chinei în România, E.S. Han Chunlin: „China acordă o atenție deosebită pieței românești, iar companiile continuă să vină în România”

La 5 octombrie 1949, România era a treia țară din lume care stabilea relații diplomatice cu Republica Populară Chineză. Anul acesta marchează cea de-a 75-a aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice. În contextul actual, cum evaluați dimensiunea relațiilor economice dintre Republica Populară Chineză și România?

Acest an marchează cea de-a 75-a aniversare a înființării Republicii Populare Chineze. Prin eforturi neîntrerupte în ultimii 75 de ani, poporul chinez a realizat un miracol al dezvoltării în istoria omenirii. Puterea economiei chineze a atins o ascensiune istorică, clasându-se în mod general drept a doua economie a lumii, prima economie din punct de vedere al dimensiunii industriei manufacturiere, prima în ceea ce privește comerțul de bunuri și a doua în ceea ce privește piața consumatorilor.

China a construit cele mai mari rețele de căi ferate și autostrăzi din lume, și-a pus amprenta asupra unor realizări remarcabile în domenii precum aeroporturi și porturi, irigații, industrie energetică, informații și multe altele.

Forumul Economic Regional Moldova 2024 – Vatra Dornei, 4–6 iulie

Industriile strategice emergente ale Chinei se extind în mod continuu, făcând din aceasta una dintre țările inovatoare

România este a treia țară care a stabilit relații diplomatice cu Republica Populară Chineză. În ultimii 75 de ani, relațiile dintre cele două țări s-au axat pe cooperare solidă, înțelegere permanentă reciprocă, respect mutual, ajutor reciproc și dorința de a atinge obiective comune. Încă de la începutul secolului al XXI-lea, relațiile bilaterale au atins un nou nivel.

“În 2023, volumul comerțului dintre cele două țări a atins un nou record de 10,56 miliarde de dolari americani”

În 2004, China și România au stabilit un parteneriat comprehensiv de strânsă cooperare. În domeniul comerțului și al afacerilor, cele două țări au semnat un acord de cooperare economică și un acord care promovează și protejează investițiile făcute de China și România, au înființat Comitetul Economic Interguvernamental, au format grupuri de lucru dedicate infrastructurii și comerțului liber, Comitetul pentru Cooperare Științifică și Tehnologică și alte mecanisme de cooperare și comunicare.

În ultimii ani, relațiile economice și comerciale dintre China și România au menținut o dezvoltare constantă, cele două țări desfășurând activ o cooperare pragmatică.

În 2023, volumul comerțului dintre cele două țări a atins un nou record de 10,56 miliarde de dolari americani, depășind pentru al treilea an consecutiv pragul de 10 miliarde de dolari americani și menținând dezvoltare constantă, cele două țări desfășurând activ o cooperare pragmatică.

În 2023, volumul comerțului dintre cele două țări a atins un nou record de 10,56 miliarde de dolari americani, depășind pentru al treilea an consecutiv pragul de 10 miliarde de dolari americani și menținând o creștere constantă, cu o creștere de peste zece ori față de acum 20 de ani, când era mai mic de un miliard de dolari.

China Tobacco International (Europe) Company a plătit în mod continuu taxe de peste 100 de milioane de euro în fiecare an

China rămâne cel mai mare partener comercial al României din afara Europei și cel mai mare din Asia. În același timp, tot mai multe produse românești de înaltă calitate au pătruns pe piața chineză, cum ar fi cosmeticele, apa minerală, vinul și alte produse locale, câștigând popularitate printre consumatorii chinezi.

Conform statisticilor românești, în domeniul investițiilor, numărul total de companii chineze înregistrate în România este de aproape 14.000.

Companiile chineze investesc în România într-o gamă largă de domenii, inclusiv comerț și servicii, producție industrială, agricultură, acoperind chiar și alte industrii emergente precum energia verde, comunicarea informațiilor și orașele inteligente. De-a lungul timpului, companiile chineze au operat în conformitate cu legea în România, și-au îndeplinit cu seriozitate responsabilitățile sociale și au contribuit activ la dezvoltarea economică și socială a României.

Huawei este ancorată aici de 20 de ani și a adus contribuții semnifi cative la dezvoltarea tehnologiei de telecomunicații

În prezent, Huawei are peste 1300 de angajați locali, creând astfel indirect peste 6000 de locuri de muncă și fiind de mai multe ori distinsă cu titlul de Angajator de Top. Ningbo Junsheng Electronic și Ningbo Huaxiang Electronic sunt două companii chineze de piese auto cu fabrici situate în orașul Brașov, care au contribuit la angajarea locală a peste 4000 de oameni.

China Tobacco International (Europe) Company a plătit în mod continuu taxe de peste 100 de milioane de euro în fiecare an, aducând o contribuție semnificativă la finanțele locale. În prezent, China acordă o atenție deosebită pieței românești, iar companiile continuă să vină în România, în căutarea unor noi oportunități de cooperare.

Din punct de vedere economic, am identificat mai multe exemple de succes în Europa de Est cu privire la implicarea companiilor chineze în investiții străine.

Huawei operează în Serbia de 15 ani, fiind unul dintre principalii parteneri ai Republicii Serbia în construirea rețelei 5G. În 2016, Huawei a semnat un acord în valoare de 174 de milioane de dolari (150 de milioane de euro) pentru modernizarea infrastructurii de telecomunicații a țării.

Un alt exemplu este compania chineză Zijin Mining Group, unul dintre cei mai mari producători mondiali de minereu de cupru.

Având în vedere cererea ridicată pentru metalul considerat vital pentru tranziția globală către energie, compania a investit 3,8 miliarde de dolari (3,5 miliarde de euro) în dezvoltarea unei mine de cupru și aur în estul Serbiei.

Având în vedere exemplele anterioare și faptul că țara dumneavoastră este al doilea cel mai important partener comercial al României, cu un volum total de comerț de 9 miliarde de euro în 2022, cum evaluați perspectivele viitoare ale relațiilor comerciale și economice dintre țările noastre?

Relația economică favorabilă dintre China și România din ultimii 75 de ani a pus bazele unui viitor promițător.

În prezent, China lucrează continuu la aprofundarea reformelor și este hotărâtă să rămână deschisă către lume, nu doar pentru propria dezvoltare, ci și pentru a aduce beneficii întregii lumi. China este acum un partener comercial important pentru peste 140 de țări și regiuni și o sursă majoră de investiții pentru un număr tot mai mare de țări.

În ultimii ani, contribuția Chinei la creșterea economică mondială s-a menținut în jur de 30%.

În 2023, economia chineză a crescut din nou, PIB-ul fiind cu 5,2%, mai mare decât ținta așteptată. În calitate de a doua cea mai mare economie din lume, China are o piață imensă, forță de muncă și resurse umane considerabile, un sistem industrial complet și o creștere rapidă a noilor motoare economice.

Forța și avantajele generale ale economiei chineze sunt evidente, iar baza acesteia este solidă. Prin urmare, trendul general al îmbunătățirii pe termen lung nu se va schimba.

Odată cu împlinirea a 75 de ani de relații diplomatice între China și România, modernizarea cuprinzătoare și de înaltă calitate a Chinei va furniza cu siguranță o forță neîncetată dezvoltării României și altor țări din lume. Fiind o țară mare cu o populație și o scară economică mari în Europa de Est, România beneficiază de avantaje geografice evidente. În ultimii ani, rata sa de creștere economică se situează printre primele în statele membre ale UE, iar trendul de tranziție verde și digitală este favorabil.

România își demonstrează constant potențialul economic în Europa. China este dispusă să lucreze împreună cu România pentru a promova Inițiativa “Centura și Drumul”, o inițiativă de importanță majoră și pentru a construi o relație economică și comercială mai dinamică prin platforme precum Cooperarea dintre China și Țările din Europa Centrală și de Est (China-CEEC).

Cooperarea practică dintre cele două țări are un spațiu larg și un viitor promițător. Ar trebui să adoptăm întotdeauna o perspectivă strategică și pe termen lung, să consolidăm continuu fundamentul, să căutăm teren comun, să ne opunem unilateralismului și protecționismului, să susținem o globalizare economică inclusivă, benefică pentru toți, să consolidăm alinierea strategiilor de dezvoltare privind infrastructura, tranziția verde și digitală și să obținem constant noi realizări prin cooperare. Haideți să facem și mai solide legăturile de cooperare, să creăm noi oportunități și resurse, să promovăm mai bine dezvoltarea ambelor țări și să aducem mai multe beneficii celor două popoare.

“Ambasada Republicii Populare Chineze în România va continua să promoveze activ schimburile între județele și orașele din cele două țări și să servească drept “punte” pentru schimburile ulterioare”

Ați inițiat colaborări cu orașe din România? Există relații bilaterale de cooperare între orașe chineze și/sau asociații profesionale și cele din România?

De-a lungul anilor, au avut loc diverse forme de schimburi între provincii (județe) și orașe ale celor două țări, acoperind domenii variate precum economie și comerț, investiții, cultură, știință și tehnologie, educație și sport. Odată cu izbucnirea pandemiei COVID-19, guvernele locale ale celor două țări s-au unit în lupta împotriva pandemiei, demonstrând prietenia profundă dintre cele două popoare.

După ce am fost numit Ambasador al Republicii Populare Chineze în România, am vizitat multe orașe din România și am simțit entuziasmul oamenilor în ceea ce privește consolidarea cooperării dintre cele două țări.

Odată cu reluarea comunicării față în față, încurajăm ambele părți să intensifi ce vizitele reciproce și să extindă dialogul și schimburile în diverse domenii. Ambasada Republicii Populare Chineze în România va continua să promoveze activ schimburile între provincii (județe) și orașe în cele două țări și să servească drept “punte” pentru schimburile ulterioare dintre ele.

În vara anului 2024, Centrul de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale, împreună cu Consiliul Județean Suceava și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, vor organiza a doua ediție a Forumului Economic Regional Moldova – 2024. Formatul întâlnirii va fi orientat către regiunile din Europa de Sud-Est. Ambasadorii statelor partenere cu care România a consolidat relații economice extracomunitare vor fi , de asemenea, invitați. În ce măsură este interesată țara dumneavoastră să dezvolte relații specifi ce cu regiunile țărilor din Europa de Sud-Est și, implicit, să participe la FERM 2024?

China insistă asupra consolidării schimburilor economice și comerciale și a aprofundării comunicării culturale și interpersonale cu țările europene, inclusiv cu cele din Europa de Sud-Est, pentru solidificarea relației de prietenie.

Cooperarea dintre China și Țările din Europa Centrală și de Est (Cooperarea China-CEEC) este o platformă de cooperare transregională construită în mod comun de China și țările din Europa Centrală și de Est, pe baza prieteniei tradiționale și a voinței comune a tuturor participanților pentru cooperare și dezvoltare reciproc avantajoasă, care a obținut rezultate semnificative.

China invită țările din Europa de Sud-Est să participe activ la această platformă de cooperare și să desfășoare mai multe activități economice și culturale pentru a promova rezultate practice care să aducă beneficii ambelor popoare.