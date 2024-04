Condamnare cu suspendare în cazul medicului oncolog sucevean trimis în judecată pentru luare de mită

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Tribunalul Suceava a decis, joi, condamnarea mediului oncolog sucevean Anca Dumitrovici Ababneh la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată. Instanța a redus durata pedepsei închisorii cu perioada de reținere, arestare preventivă și arest la domiciliu, între 19.01.2023 și 14.03.2023.

De asemenea, inculpatei i s-au interzis anumite drepturi pe o perioadă de 5 ani, inclusiv exercitarea autorității publice, ocuparea funcțiilor ce implică exercițiul autorității de stat și profesia de medic în sistemul public de sănătate.

Pentru supravegherea executării pedepsei, instanța a dispus suspendarea executării sub supraveghere pe durata unui termen de 4 ani.

În această perioadă, inculpata trebuie să se supună unor măsuri de supraveghere, printre care se numără prezentarea la Serviciul de Probațiune Suceava la datele stabilite de instituție, primirea vizitelor consilierului de probațiune desemnat, precum și anunțarea oricărei schimbări de locuință sau deplasări care depășesc 5 zile.

De asemenea, inculpata trebuie să comunice schimbarea locului de muncă și să ofere informații și documente privind mijloacele sale de existență. Pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 100 de zile.

Instanța a atras atenția asupra faptului că nerespectarea cu rea-credință a măsurilor de supraveghere atrage revocarea suspendării sub supraveghere și executarea pedepsei.

În plus, în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere, chiar și după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.

De asemenea, instanța a menținut măsura controlului judiciar față de inculpata Ababneh Dumitrovici Anca și a menținut în continuare măsura asigurătorie dispusă asupra sumelor și bunurilor dobândite prin săvârșirea faptei de corupție.

Mai mult decât atât, s-au confiscat sumele de 20660 lei și 750 euro dobândite prin săvârșirea faptei de corupție, precum și bunurile identificate și ridicate în cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate.

În final, instanța a obligat inculpata la plata sumei de 25200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Inculpata are drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Minuta instanței: Condamnă pe inculpata ABABNEH DUMITROVICI ANCA – fostă Dumitrovici, la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată, prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. În temeiul art. 72 alin. 1 C.pen. scade din durata pedepsei închisorii perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu, de la data de 19.01.2023 până la data de 14.03.2023, inclusiv. În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen. interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea următoarelor drepturi, pe o perioadă de 5 ani: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a exercita profesia de medic în sistemul public de sănătate şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pedeapsa complementară ce se va executa în condiţiile prevăzute la art. 68 alin. 1 lit. b C. pen., de la ramanerea definitiva a prezenţei hotărâri. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. În temeiul art. 91 din C. pen. dispune suspendarea executării, sub supraveghere, a pedepsei închisorii pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 alin. 2 C. pen.. În temeiul art. 93 alin. 1 din C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava la datele stabilite de această instituţie; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatei obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Suceava sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 zile in cadrul uneia dintre următoarele două entităţi: Primăria Municipiului Suceava sau Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Conform art. 94 C.pen., supravegherea se realizează de Serviciul de Probaţiune Suceava. În temeiul art. 96 alin. 1 C. pen. atrage atenţia inculpatei asupra faptului că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse atrage revocarea suspendării sub supraveghere şi executarea pedepsei. În temeiul art. 96 alin. 4 C. pen. atrage atenţia inculpatei cu privire la faptul că, în situaţia săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere, descoperite până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o soluţie de condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei. În temeiul art. 399 alin. 1 C.pr.pen., menţine, ca fiind legală şi temeinică, măsura controlului judiciar faţă de inculpata Ababneh Dumitrovici Anca.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., menține în continuare măsura asigurătorie dispusă:

prin ordonanța din 24.01.2023 asupra sumei de 470 euro și 7750 lei;

prin ordonanța din 10.03.2023 asupra sumei de 1200 lei;

prin ordonanța din 18.10.2023 asupra următoarelor bunuri:

1 (un) pachet cafea Jacobs serie *********9087 în cantitate de 500 k, cu termen de valabilitate 22.09.2023;

1 (un) borcan cu miere de albine de 800 grame;

1 (un) borcan cu miere de albine de 800 grame;

1 (un) borcan cu miere de albine de 800 grame;

cutie bomboane Ferrero serie 8000500005187 cu termen de valabilitate 27.06.2022;

1 (o) cutie cu inscripția DIANA&CO FIRENZE serie 0749346667439 conținând o eșarfă de culoare verde;

cafea espresso ILLY lot 080422 cu termen de valabilitate luna 04.2024;

pachet cafea Jacobs serie 8711000517604 cu termen de valabilitate 27.09.2023;

cutie bomboane Merci serie *********3239 cu termen de valabilitate 01.07.2023;

cutie bomboane Merci serie *********1191 cu termen de valabilitate 01.06.2023;

1 (un) pachet bomboane Rafaelo lot 324L06 în cantitate de 150 g, cu termen de valabilitate 03.07.2023;

pachet cafea Jacobs lot LK 0052354223 cu termen de valabilitate 03.03.2024;

cutie bomboane Ferrero Rocher seria 8000500005187 cu termen de valabilitate 25.04.2023;

1 buc. apă de parfum, „La vie est belle” marca Lancome, 100 ml, seria 38S0016;

bunuri ridicate de la locuința inculpatei Ababneh Dumitrovici Anca ca urmare a punerii în executare a mandatelor de percheziție domiciliară nr. 1/2 și 1/3 din 18.01.2023 emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava, constând în:

o pungă de cadou de culoare albastră cu floricele, în interiorul căreia a fost identificată o cutie de ciocolată;

o pungă de cadou de culoare verde, în interiorul căreia a fost identificat un parfum marca Artistique Avon de 50 ml, sigilat și o cutie de bomboane marca Milka;

o pungă de cadou de culoare albastră, în interiorul căreia a fost identificată o cutie de bomboane marca Merci;

o pungă de cadou de culoare albastră cu auriu, în interiorul căreia au fost identificate o cutie de bomboane marca Lindt și o cutie de bomboane marca Heidi;

o cutie de bomboane marca Kandia;

un parfum marca Today Avon;

o pungă de cadou de culoare alb cu roșu, în interiorul căreia se afla o cutie de vin marca Jidvei VSOP;

o pungă de cadou de culoare verde cu buline albe, în interiorul căreia se afla o cutie de bomboane marca Trumpf;

o pungă de cadou de culoare verde cu floricele, în interiorul căreia se afla o cutie de bomboane marca Merci;

o pungă de cadou cu inscripția “Just for you”, în interiorul căreia se afla o cutie de produse de îngrijire corporală marca Lancome Paris (parfum de 50 ml, cremă corp și gel de duș);

bunuri ridicate din Ambulatoriul de Oncologie Medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava ca urmare a punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară nr. 1/1 din 18.01.2023 emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava, constând în:

o pungă de cadou de culoare albă, neinscripționată, în interiorul căreia se află o pungă de cafea marca Jacobs de 250 gr și o cutie de trufe;

bunuri ridicate din biroul denumit medic șef secție amplasat pe Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava ca urmare a punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară nr. 2 din 19.01.2023 emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C.pr.pen. raportat la art. 289 alin. 3 C. pen. și art. 112 alin. 1 lit. e C. pen., confisca de la inculpata ABABNEH DUMITROVICI ANCA sumele de 20660 lei și 750 euro dobândite prin săvârșirea faptei de corupție de către inculpata Ababneh Dumitrovici Anca, din care:

suma de 470 (patru sute șaptezeci) euro și 7750 (șapte mii șapte sute cincizeci) lei a fost ridicată de la inculpata Ababneh Dumitrovici Anca cu ocazia punerii în executare a mandatelor de percheziție domiciliară nr. 1/1, 1/2 și 1/3 din 18.01.2023, emise de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava – Secția Penală, instituindu-se măsura asigurătorie a sechestrului prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava din data de 24.01.2023;

suma de 1200 (o mie două sute) lei a fost ridicată de la inculpata Ababneh Dumitrovici Anca cu ocazia punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară nr. 2 din 19.01.2023, emis de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava – Secția Penală, instituindu-se măsura asigurătorie a sechestrului prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava din data de 10.03.2023.

În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen., obligă inculpata la plata sumei de 25200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 24.000 lei reprezintă cheltuielile judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunțată prin punerea hotărârii la dispoziția inculpatei și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 25.04.2024.