IPS Calinic spune că și cântăreții bisericești trebuie să obțină binecuvântare arhierească pentru a activa într-un partid politic

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a răspuns unui cântăreț bisericesc care s-a înscris într-un partid politic fără să fie și candidat în alegeri că și cantorii bisericești, asimilați personalului clerical inferior, ar trebui să obțină binecuvântarea arhierească pentru a activa politic.

„Un cântăreț bisericesc care activează profesional într-o parohie are dreptul să fie membru unui partid politic? Conform ultimei hotărâri a Sfântului Sinod doar arhierii, preoții, diaconii și călugării nu au voie să desfășoare activitate politica, neprecizând de personalul neclerical dacă are dreptul de a activa într-un partid sau nu. Menționez că nu candidez nicidecum pentru o funcție publică sub sigla partidului. Sunt doar membru”, a fost întrebarea adresată IPS Calinic.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a răspuns că, potrivit Sfintelor Canoane, cântărețul bisericesc, numit și cantor sau psalt, face parte din rândul clerului inferior al Bisericii.

Totodată, Regulamentul BOR arată că „sunt considerate neascultare de autoritățile bisericești” următoarele: „Participarea la manifestații neautorizate de Biserică, constituirea sau participarea în organizații de tip sindical, cu caracter politic, sau care contravin moralei creștine și demnității clericale”.

În același timp, se menționează faptul că este considerată o abatere administrativă „activarea, în calitate de membru, în asociații, fundații și alte structuri asociative, respectiv înființarea de asociații, fundații și alte structuri asociative, fără binecuvântarea Chiriarhului”.

„Or, partidul politic poate fi asimilat unei „structuri asociative”. Nefiind dată o hotărâre sinodală expresă referitoare la implicarea cântăreților bisericești în politică, consider că, pentru a activa ca membru într-un partid politic, cântărețul bisericesc trebuie să obțină binecuvântare arhierească”, a apreciat IPS Calinic.