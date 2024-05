Forumul Belgia-România la Suceava: Inițiative pentru o Europă Durabilă

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 29 mai – 1 iunie, Suceava găzduiește Forumul Belgia-România, sub titlul „Acțiuni locale reziliente pentru o Europă durabilă a cetățenilor. Provocări și punți de legătură”. Evenimentul este organizat de Asociația ADR – Vlaanderen (Acțiunea Satelor Românești – Flandra) și se desfășoară și cu participarea ambasadorului Belgiei în România, John Cornet D’Elzius.

Forumul reunește reprezentanți ai structurilor implicate în problematica migrației din România și Belgia pentru a dezbate subiectele comune de interes. Gazdele evenimentului sunt Consiliul Județean Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV).

Astăzi, începând cu ora 10:00, în Aula din corpul E al USV, se desfășoară sesiunea plenară a Forumului. Vor lua cuvântul: prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, prorector al USV, cu intervenția „The Role of Stefan cel Mare University of Suceava in Community Development”, Patrick Van den Nieuwenhof din partea ADR – Vlaanderen, cu prezentarea „Home Sweet Home”, prof. univ. dr. Monica Roman, care va vorbi despre „International Migration and Return in Romania: recent trends and effects”, și prof. univ. dr. Sebastian Bruque de la Universitatea Jaen (Spania) și consorțiul NEOLAiA, cu intervenția „High Education Institution – internationalization strategies for sustainable development”.

În cadrul Forumului va avea loc și cea de-a XX-a ediție a Conferinței COSD – Challenges and Opportunities for a Sustainable Development, organizată de Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri a USV. Programul detaliat al conferinței este disponibil pe site-urile oficiale ale evenimentului.

Acțiunea încurajează schimbul de informații, prezentarea problemelor și provocărilor, precum și identificarea de soluții de către specialiști din Belgia și România. Se dorește dezvoltarea de parteneriate de interes pentru organizațiile și instituțiile din cele două țări.

ADR – Vlaanderen este o asociație belgiană înființată în 1989, ce promovează incluziunea și reducerea neîncrederii față de imigranți, organizând bienal astfel de forumuri în diverse orașe din România. Anterior, evenimente similare au avut loc la Iași și Timișoara.

Forumul de la Suceava este sprijinit de numeroși parteneri și sponsori, inclusiv Consiliul Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Primăria și Consiliul Local Suceava, Open Network (TON) for Community Development, Primăria și Consiliul Local Hânțești, Samdam Solutions, Mees chocolates, SIDEM, Gustă din Bucovina, Vinul Bun Suceava, Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava și Altfel Distribuție Suceava.