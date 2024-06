Majorare salarială pentru angajații Clubului Sportiv Municipal Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ovidiu Paul Hrițcu, administrator la Clubul Sportiv Municipal Suceava și lider al Sindicatului Național de Sport și Tineret Suceava, a anunțat obținerea unor majorări salariale semnificative pentru angajații Clubului Sportiv Municipal (CSM) Suceava. Alături de viceliderul sindicatului, antrenorul Casandra Silviu, Hrițcu spune că a inițiat demersuri pentru majorarea salariului cu 15% pentru întreg colectivul de angajați.

„În urma demersurilor am obținut un drept ce îl aveam, dar nu era aplicat și la CSM Suceava. În urma protestelor la care am participat, având și calitatea de negociator la Agenția Națională de Sport și la Ministerul Muncii, am mai obținut și o altă mărire de 10% a salariilor, separat de sporul de condiții vătămătoare de muncă”, a declarat Ovidiu Paul Hrițcu.

Hrițcu a subliniat importanța colaborării continue pentru viitorul sportului în Suceava: „În continuare facem echipă și sportul are viitor împreună! Mens sana in corpore sano!”

Este de menționat că nivelul de salarizare la CSM Suceava era unul dintre cele mai scăzute din țară, iar aceste creșteri salariale reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților.