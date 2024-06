2 cărți în engleză pe care să le iei cu tine la plajă

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ce face un roman să fie unul de vară? Acțiunea poate fi plasată în timpul verii, sau poate fi, dintr-un motiv sau altul, deosebit de atrăgătoare de citit în timpul verii, sau poate pur și simplu simți că este estivală. Cu alte cuvinte, simți când vezi coperta, citești titlul sau descrierea de pe coperta finală, ori chiar după primele pagini.

Așadar, dacă ai trecut deja prin noile cărți ale sezonului (bine pentru tine) sau doar preferi să citești ceva ce nimeni altcineva despre care știi că citește nu a lecturat încă, dar nu te poți decide ce să pui în geanta de plajă, iată o selecție de 2 romane de vară foarte bune, publicate secolul trecut.

Desigur că mai există și numeroase alte volume potrivite pentru o zi de plajă, cum ar fi cărțile de dragoste lejere. Ia-ți cu tine crema de soare, o pălărie care să te protejeze, un prosop confortabil și ascultă valurile mării în timp ce te împrietenești cu personajele acestor două romane. Vara asta adaugă și urmatoarele carti pe lista ta de activități de concediu.

SpeedBoat de Renata Adler

În 2013, o editură newyorkeză a reeditat romanul lui Renata Adler din 1976, Speedboat, și toată lumea vorbea despre asta. Era modernist, povestit în viniete, plin de aforisme. Nu are la mijloc un complot deosebit. Personajele sunt privilegiate, inteligente și caustice și fac lucruri plictisitoare, cum ar fi să meargă la petreceri și să vorbească despre esența vieții.

Cumulativ, cartea a dezvăluit cumva realitatea oribilă a unei vieți burgheze la care poate și tu ai aspirat și te urăști pentru asta. Jean Fein, protagonista, este reporter pentru un tabloid. Călătorește, are studii superioare, predă, ia Valium, se culcă cu tot felul de bărbați, rămâne însărcinată.

Ceea ce este de remarcat este faptul că acesta este un roman foarte newyorkez. Pe mulți, atmosfera acestui oraș îi poate purta în atmosfera estivală. Acțiunea care se petrece când orașul este fierbinte și liber de majoritatea oamenilor bogați te va ține prins în paginile cărții. Nu trebuie ca întotdeauna acțiunea să fie foarte alertă pentru ca o carte să te cucerească. Uneori e suficient să te transpună cu succes în universul creat de autor pentru a rămâne cu o amintire plăcută în urma lecturii.

Speedboat este tipul de carte pe care o poți citi și în metrou, fiecare scurtă secțiune fiind potrivită de citit între stații. Sau o poți citi în întregime într-o după-amiază perfectă de vară, stând la o masă pe terasă, ferit de lumina directă a soarelui și savurând un pahar de limonadă rece.

Valley of the Dolls de Jacqueline Susann

Cine poate decide definiția unei lecturi de vară? Pentru unii, lectura de vară nu este atât o șansă de a-și opri creierul, ci o oportunitate de a se pierde într-o altă lume. Când alegi o carte pe care să o citești la plajă, e bine să te distrezi de povestire la fel de mult pe cât vrei să te scufunzi în profunzimile condiției umane.

Cel mai bine vândut roman din 1966 al lui Jacqueline Susann, Valley of the Dolls, are totul: sex, scandal, un playboy englezesc extraordinar (care probabil arată ca Cary Grant, plin de farmec), vedete și dramă. Debutul lui Susann se concentrează pe trei tinere care speră să reușească în condițiile lor. Anne Welles este o frumusețe educată la Radcliffe din Massachusetts, care se mută în New York pentru a scăpa de orașul ei natal. Neely O’Hara, în vârstă de șaptesprezece ani (nume de naștere: Ethel Agnes O’Neill) este o artistă, dornică de aprecieri pe Broadway. Jennifer North este o bombă blondă inovatoare, al cărei aspect rivalizează cu Marilyn Monroe.

Cele trei femei au foarte puține în comun, dar cercurile lor profesionale și sociale se ciocnesc, rezultând o legătură născută din înțelegerea comună a ceea ce înseamnă să existe ca femeie sub conducere patriarhală.