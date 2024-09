Gheorghe Flutur, pe șantierul modernizării drumului Forăști-Manolea: E un drum mult așteptat. Practic, e legătura cu viitoarea autostradă A 7

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Gheorghe Flutur a inspectat, vineri, lucrărilor la drumul județean Forăști-Manolea care leagă E 85 de Dolhasca. „Practic, e legătura cu viitoarea autostradă A 7”, a spus Flutur.

Gheorghe Flutur a inspectat lucrările de modernizare cu directorul DDP Suceava și cu reprezentantul firmei care lucrează pe acest șantier.

El a spus că se modernizează peste 6 kilometri de drum județean, fiind o investiție a Consiliului Județean Suceava de circa 4,2 milioane de euro.

„Văd că-s harnici. Cred că vor să asfalteze tronsonul acesta în această toamnă, iar vremea le permite”, a spus Flutur.

El a arătat că drumul va avea o lățime de 8 metri, două straturi de asfalt, 14 podețe, 180 de intrări amenajate la gospodăriile locuitorilor.

„E un drum mult așteptat să-l modernizăm, Consiliul Județean Suceava, să facă pe scurtătură legătura dintre Vadu Moldovei și Forăști, Manolea, Dolhești și Dolhasca”, a spus Flutur.

El a transmis că practic mai multe tronsoane de drum sunt modernizate în această toamnă în județul Suceava.

„Consiliul Județean Suceava sub mandatul lui Gheorghe Flutur a modernizat peste 85 la sută din drumurile județene. Au fost investiții uriașe. 60-65 la sută din bugetul Consiliului Județean l-am alocat drumurilor. Vedeți drumuri modernizate peste tot. Uitați-vă în zona Fălticeniului, dar uitați-vă și în creierul munților, o lucrare excepțională care leagă județul Suceava de Harghita spre Bilbor. Din cinci serpentine, trei sunt făcute, lucrări de artă excepționale și asta s-a putut face cu firme serioase, iar noi, Consiliul Județean Suceava am fost buni platnici, am plătit la timp. Sper ca și pe viitor să țină ritmul dezvoltării rețelei de drumuri în județul Suceava cei care vin”, a declarat Flutur.