Ion Lungu și-a lansat oficial broșura „20 de ani la Primărie-un om de bună credință”, dar a evitat să prezinte planul politic de viitor

Ion Lungu a lansat, vineri, oficial, broșura în care prezintă principalele proiecte care au schimbat în bine Suceava în cele cinci mandate arătând că timp de 20 de ani a acționat cu bună credință.

El a ținut să precizeze din start că a scris personal broșura pentru că a simțit nevoia ca după 20 de ani de conducere a Primăriei Suceava să facă descărcarea de gestiune față de suceveni cărora le-a mulțumit pentru onoarea pe care i-au făcut-o să-l aleagă primar pentru 20 de ani.

Ion Lungu a spus că este bună această lucrare pentru a nu se uita ceea ce a făcut în cele cinci mandate mai ales că sunt „unii cârcotași” care spun că nu s-a făcut nimic.

În primul rând, Ion Lungu a spus că în cei 20 de ani s-au făcut investiții în municipiul Suceava de 500 de milioane de euro, că în prezent sunt semnate contracte sau chiar sunt în derulare alte proiecte de 200 de milioane de euro și că joi seara a fost informat neoficial că a fost aprobat la Bruxelles portofoliul de proiecte de 400 de milioane de euro depus de municipiul Suceava în parteneriat cu USV prin programul de orașe inteligente și neutre climatic.

În cadrul expunerii făcute, Ion Lungu a arătat că prin proiectele pe care le-a implementat municipiul Suceava are mai multe premiere, fiind singurul oraș din România cu transport public complet electric și cu singura Zonă Metropolitană cu transport exclusiv electric.

Mai mult Suceava este singurul oraș din România care are construite două noi cartiere după Revoluie și că este singurul oraș din România cu o centrală termică de cogenerare cu biomasă.

Totodată, el a spus că în Suceava se construiește în prezent cea mai mare Sală Polivalentă din regiunea Moldovei și că speră ca și terenul de fotbal din apropiere să fie folosit pentru amenajarea unui stadion cu 10.000 de locuri.

„Oricât am vrea să fim de cârcotași, orașul Suceava s-a schimbat la față în ultimii 20 de ani”, a spus Lungu.

El a prezentat succint lucrarea care începe cu un cuvânt înainte în care Lungu face o sinteză a proiectelor pe care le prezintă în broșură și care sunt prezentate pe larg ulterior.

Lungu începe broșura cu capitolul cu premii și distincții și continuă cu proiectele ce vizează transportul public local și metropolitan, urmat de învățământ, infrastructură rutieră, construcții locuințe, reabilitări, eficiență energetică, clădiri publice și rezidențiale, servicii Publice – încălzire, iluminat, apă canal,salubritate, cimitire, ecarisaj, piețe, Bazar, reabilitare Patrimoniu Cultural, zone de agrement, locuri de joacă, parcuri, cultură, culte, acțiuni social-culturale, turism și sport.

„Am scris aceste rânduri din respect pentru suceveni, pentru a le arăta că în cei 20 de ani m-am implicat serios în creșterea calității vieții în municipiul Suceava. Desigur că este loc de mai bine, de mai mult, dar am făcut tot ce am putut pentru Suceava și, totodată, consider că mi-am făcut datoria. Cu respect, lon Lungu”, scrie Lungu în finalul broșurii.

Întrebat dacă își va anunțat candidatura la alegerile parlamentare, Ion Lungu a evitat să răspundă, spunând doar că va fi o altă conferință de presă.

„Urmează o altă conferință și o altă broșură”, a spus Ion Lungu.