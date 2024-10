Tribunalul Suceava respinge arestarea preventivă în cazul angajaților Spitalului Rădăuți acuzați de corupție și dispune arest la domiciliu și control judiciar pentru inculpați

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Tribunalul Suceava a respins, ca neîntemeiată, propunerea formulată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) privind arestarea preventivă a inculpaților Sima Flaviu-Emanuel, Luța Vlad-Vasile, Dubei Liviu, Cîrdei Maria-Ecaterina, Maxim Domnica și Puha Lenuța-Violeta. Decizia instanței a fost pronunțată pe baza art. 227 alin. 1 din Codul de Procedură Penală.

Potrivit hotărârii, Tribunalul a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu față de Sima Flaviu-Emanuel pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 17 octombrie 2024. Inculpatul este acuzat de trafic de influență și utilizarea de informații confidențiale pentru obținerea de beneficii personale, printre alte infracțiuni, în legătură cu mai multe persoane.

Inculpatul trebuie să respecte anumite obligații pe durata arestului la domiciliu, inclusiv să nu părăsească domiciliul său din localitatea Milișăuți și să nu comunice cu ceilalți inculpați și martori din dosar. Poliția orașului Milișăuți a fost desemnată ca organ de supraveghere a respectării acestor obligații.

Instanța a stabilit măsura arestului la domiciliu și pentru inculpatele Maxim Domnica și Puha Lenuța-Violeta, pe o durată de 30 de zile. Fiecare dintre acestea trebuie să respecte obligații stricte, cum ar fi interdicția de a părăsi domiciliul sau de a comunica cu anumiți martori.

În aceeași hotărâre, Tribunalul a dispus măsura controlului judiciar pentru inculpații Luța Vlad-Vasile și Cîrdei Maria-Ecaterina, pe o durată de 60 de zile. Aceștia sunt acuzați de trafic de influență și utilizarea de informații confidențiale pentru obținerea de foloase necuvenite.

Tribunalul Suceava a avertizat inculpații că nerespectarea cu rea-credință a acestor măsuri ar putea conduce la înlocuirea acestora cu măsura arestării preventive.

În baza art. 227 alin. 2 C.proc.pen., raportat la art. 218 C.proc.pen, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul Sima Flaviu – Emanuel, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 17.10.2024, până în data de 15.11.2024, inclusiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influență, prev. de 291 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (în legătură cu Grijincu Ionel şi Procopiuc Ragiu Ciprian), folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000 (în legătură cu Burlă Vasile Gheorghe), folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000 (în legătură cu Grijincu Ionel), trafic de influență, prev. de 291 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (în legătură cu Lucescu Beniamin). În baza art. 221 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpatul Sima Flaviu – Emanuel va trebui să respecte următoarele obligații: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în localitatea Milișăuți, str. Tolovei nr. 26, oraș Milișăuți, judeţ Suceava, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii: Luța Vlad-Vasile, Dubei Liviu, Cîrdei Maria-Ecaterina, Maxim Domnica, Puha Lenuța-Violeta. – martorii: Grijincu Ionel, Procopiuc Ragiu Ciprian, Coroamă Liviu, Poleac Liliana Trandafira, Cioban Vasile, Cioban Dorin, Georgescul Maricica Aspazia, Șpac Daniela Delia, Pârghie Mircea, Chelba Viorela Daniela. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează Poliţia oraşului Milişăuţi ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatului. În baza art. 221 alin. 4 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului Sima Flaviu Emanuel că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu va putea fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 C.proc.pen., inculpatul Sima Flaviu Emanuel va putea părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 C.proc.pen., copia prezentei încheieri se va comunica, de îndată, inculpatului Sima Flaviu Emanuel, Poliţiei oraşului Milişăuţi desemnat organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 C.proc.pen., organul desemnat cu supravegherea va verifica periodic respectarea, de către inculpatul Sima Flaviu Emanuel, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care va constata încălcări ale acestora, va sesiza de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 227 alin. 2 C.proc.pen., raportat la art. 211, art. 215 C.proc.pen., respinge cererea inculpatului Sima Flaviu Emanuel de luare a măsurii preventive a controlului judiciar, ca neîntemeiată. În baza art. 227 alin. 2 C.proc.pen., raportat la art. 211, art. 215 C.proc.pen., dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul Luţa Vlad Vasile, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 18.10.2024, până în data de 16.12.2024, inclusiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influență, prev. de 291 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000. În temeiul art. 82 alin. 1 din Legea 253/2013 stabileşte organ de supraveghere Poliţia municipiului Rădăuţi. Pe timpul cât se află sub control judiciar, conform art. 215 alin. 1 C.proc.pen., inculpatul Luţa Vlad Vasile trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava sau în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Poliţia muunicipiului Rădăuţi, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 C.proc.pen., impune inculpatului Luţa Vlad Vasile ca, pe timpul cât se află sub control judiciar, să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar. În baza art. 215 alin. 3 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului Luţa Vlad Vasile că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art. 215 alin. 5 C.proc.pen., măsura va fi comunicată inculpatului Luţa Vlad Vasile, Poliţiei municipiului Rădăuţi, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa Paşapoartelor Simple Suceava şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. În baza art. 227 alin. 2 C.proc.pen., raportat la art. 211, art. 215 C.proc.pen, dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpata Cîrdei Maria-Ecaterina, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 17.10.2024, până în data de 15.12.2024, inclusiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, instigare la dare de mită, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 290 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 şi instigare la dare de mită, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 290 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 6 din Legea 78/2000. În temeiul art. 82 alin. 1 din Legea 253/2013 stabileşte organ de supraveghere Postul de Poliţie comunal Voitinel. Pe timpul cât se află sub control judiciar, conform art. 215 alin. 1 C.proc.pen., inculpata Cîrdei Maria-Ecaterina trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; b) să informeze de îndată judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava sau în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Postul de Poliţie comunal Voitinel, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată. În baza art. 215 alin. 2 C.proc.pen., impune inculpatei Cîrdei Maria-Ecaterina ca, pe timpul cât se află sub control judiciar, să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar. În baza art. 215 alin. 3 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatei Cîrdei Maria-Ecaterina că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art. 215 alin. 5 C.proc.pen., măsura va fi comunicată inculpatei Cîrdei Maria-Ecaterina, Postului de Poliţie comunal Voitinel, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa Paşapoartelor Simple Suceava şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. În baza art. 227 alin. 2 C.proc.pen., raportat la art. 218 C.proc.pen, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpata Maxim Domnica, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 18.10.2024, până în data de 16.11.2024, inclusiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000 (în legătură cu Chelba Viorela-Daniela) şi abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpata Maxim Domnica va trebui să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în Rădăuți str. Frîncei, nr. 12K, judeţ Suceava, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii: Sima Flaviu Emanuel, Luța Vlad-Vasile, Dubei Liviu, Cîrdei Maria-Ecaterina, Puha Lenuța-Violeta. – martorii: Grijincu Ionel, Procopiuc Ragiu Ciprian, Coroamă Liviu, Poleac Liliana Trandafira, Cioban Vasile, Cioban Dorin, Georgescul Maricica Aspazia, Șpac Daniela Delia, Pârghie Mircea, Chelba Viorela Daniela. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează Poliţia municipiului Rădăuţi ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatei. În baza art. 221 alin. 4 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatei Maxim Domnica că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu va putea fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 C.proc.pen., inculpata Maxim Domnica va putea părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 C.proc.pen., copia prezentei încheieri se va comunica, de îndată, inculpatei Maxim Domnica, Poliţiei municipiului Rădăuţi desemnat organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 C.proc.pen., organul desemnat cu supravegherea va verifica periodic respectarea, de către inculpata Maxim Domnica, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care va constata încălcări ale acestora, va sesiza de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 227 alin. 2 C.proc.pen., raportat la art. 211, art. 215 C.proc.pen., respinge cererea inculpatei Maxim Domnica de luare a măsurii preventive a controlului judiciar, ca neîntemeiată. În baza art. 227 alin. 2 C.proc.pen., raportat la art. 218 C.proc.pen, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpata Puha Lenuţa Violeta, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 18.10.2024, până în data de 16.11.2024, inclusiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000 (în legătură cu Lavric Dorina), folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000 (în legătură cu Ruşti Ionela Bogdana), complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 289 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 cu modificările și completările ulterioare. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpata Puha Lenuţa Violeta va trebui să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în municipiul Rădăuți, str. Calea Bucovinei, nr. 42, bl. B2, et. 3, ap. 13, judeţ Suceava, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii: Sima Flaviu Emanuel, Luța Vlad-Vasile, Dubei Liviu, Cîrdei Maria-Ecaterina, Maxim Domnica. – martorii: Grijincu Ionel, Procopiuc Ragiu Ciprian, Coroamă Liviu, Poleac Liliana Trandafira, Cioban Vasile, Cioban Dorin, Georgescul Maricica Aspazia, Șpac Daniela Delia, Pârghie Mircea, Chelba Viorela Daniela. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează Poliţia municipiului Rădăuţi ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatei. În baza art. 221 alin. 4 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatei Puha Lenuţa Violeta că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu va putea fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 C.proc.pen., inculpata Puha Lenuţa Violeta va putea părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 C.proc.pen., copia prezentei încheieri se va comunica, de îndată, inculpatei Puha Lenuţa Violeta, Poliţiei municipiului Rădăuţi desemnat organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 C.proc.pen., organul desemnat cu supravegherea va verifica periodic respectarea, de către inculpata Puha Lenuţa Violeta, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care va constata încălcări ale acestora, va sesiza de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 227 alin. 2 C.proc.pen., raportat la art. 211, art. 215 C.proc.pen., respinge cererea inculpatei Puha Lenuţa Violeta de luare a măsurii preventive a controlului judiciar, ca neîntemeiată. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru procuror. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 17.10.2024, ora 19.30.

Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 178/2024 17.10.2024