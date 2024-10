Cinci medalii de aur și una de argint obținute de inventatorii de la USV la a International Invention Show INOVA BUDI UZOR – Be the role model din Croația

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 16 – 18 octombrie a.c., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat la cea de-a XLVIII-a ediție a International Invention Show INOVA BUDI UZOR – Be the role model, care s-a desfășurat în Croația, la Zagreb. La ediția din acest an, susținută de World Inventors and Intellectual Property Associations (WIIPA) și Zagreb Inventors Association, INOVA a prezentat publicului larg peste 500 de invenții din întreaga lume: Taiwan, India, Indonezia, Malaysia, Polonia, Thailanda, România, Marea Britanie, Arabia Saudită, Canada, Iran, Cambodgia, Statele Unite ale Americii etc.

România a fost reprezentată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Optoelectronică din București, care au expus peste 50 de invenții.

La finalul procesului de jurizare, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut cinci medalii de aur și o medalie de argint, după cum urmează:

Medalia de aur pentru invenția Metodă pentru limitarea curbei de sarcină

Bejenar Ciprian, Bejenar Marian, Milici Laurențiu-Dan, Pentiuc Radu-Dumitru, Atănăsoae Pavel, Popa Cezar-Dumitru, Pop Teodor, Ifrim Visarion

Medalia de aur pentru invenția Sistem hibrid pentru creșterea randamentului panourilor fotovoltaice

Milici Laurențiu-Dan, Pavăl Mihaela, Atănăsoae Pavel, Nițan Ilie, Ungureanu Constantin, Iavorschi Eugen, Alisavetei Irina, Tuduriu Constantin Cornel

Medalia de aur pentru invenția Sistem inovativ pentru îmbunătățirea calității somnului

Popa Valentin, Bejenar Ciprian, Milici Laurențiu-Dan, Dimian Mihai, Ungureanu Constantin, Pavăl Mihaela

Medalia de aur pentru invenția Sistem de pompare

Ilie NIŢAN, TOADER Eusebiu, PAVĂL Mihaela, Dan Laurenţiu MILICI, Dumitru CERNUȘCĂ, Mariana Rodica MILICI, Adrian GRAUR, Mihai DIMIAN, Constantin UNGUREANU

Medalia de aur pentru invenția Dispozitiv pentru identificarea defectelor la liniile electrice aeriene

Ovidiu Magdin ŢANŢA, Mihaela PAVĂL, Laurențiu-Dan MILICI, Oana Vasilica GROSU, Eusebiu TOADER, Pavel ATĂNĂSOAE, Valentin POPA

Medalia de argint pentru invenția Soluție pentru activarea materialelor cu memoria formei

Bejenar Ciprian, Bejenar Marian, Popa Valentin, Dimian Mihai, Milici Laurențiu Dan, Rață Mihai, Afanasov Ciprian, Ungureanu Constantin

De asemenea, universitatea suceveană a primit și un Premiu Special, invenția „Sistem hibrid pentru creșterea randamentului panourilor fotovoltaice” fiind evaluată drept cea mai bună din domeniul Energie.