Premierul Marcel Ciolacu crede că sucevenii vor avea anul viitor o surpriză plăcută cu Autostrada A 7 și spune că centura Gura Humorului va trebui făcută

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, după o întâlnire cu mediul de afaceri din județul Suceava că există șanse ca sucevenii să aibă o surpriză în ceea ce privește Autostrada A 7 încă de anul viitor.

El a spus că întâlnirea cu antreprenorii suceveni a fost un privilegiu pentru el și că a fost încărcat din nou cu lucruri din viața reală.

„Am o groază de proiecte cu domnul Șoldan. M-a luat și domnul primar și m-a scos la careu cu domnul Șoldan. Eu cred că ei doi erau deja vorbiți și au început cu proiecte. Dar e OK. Am făcut și până acum și am să fac și de acum încolo”, a spus premierul.

În ceea ce privește infrastructura rutieră de mare viteză, Marcel Ciolacu a declarat că este posibil ca anul viitor sucevenii să aibă o surpriză plăcută.

„În acest moment s-a dat drumul la licitație cu extindere de la A7 (de la Pașcani la Suceava n.r.) . În viitor, dacă merge în același ritm cum merge A7 s-ar putea să aveți surprize plăcute începând de la anul”, a spus Ciolacu.

În ceea ce privește centura Gura Humorului, parte a Autostrăzii Nordului, premierul a declarat că Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici și urmează să fie scoasă la licitație.

„E un pic cam scumpă, dar dacă domnul Șoldan insistă atât de mult o să trebuiască să o facem”, a declarat Marcel Ciolacu.