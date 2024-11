Președintele Șoldan, mesaj în prima ședință a CJ Suceava: Încerăm să facem o altfel de administrație. Cred că lumea așteaptă de la noi decență și unitate

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis, luni, în prima ședință a Consiliului Județean Suceava în care s-au stabilit comisiile permanente că dorește să colaboreze foarte bine cu toate grupurile politice din deliberativul județean pentru binele județului.

În finalul ședinței, el a mulțumit consilierilo județeni pentru buna colaborare.

„Așa cum ați văzut și am și anunțat înainte încercăm să facem o altfel de administrație. Astăzi, în cele șase comisii, am respectat votul cetățenilor din 9 iunie și am împărțit comisiile astfel încât fiecare partid politic să aibă reprezentanți în fiecare comisie și fiecare partid să aibă comisii, trei la PSD, două la PNL și una la AUR”, a spus Șoldan.

El le-a mai transmis consilierilor județeni că este încredințat că sucevenii așteaptă de la Consiliul Județean Suceava „decență și unitate”.

„Mi-aș dori să lucrăm împreună fiindcă ne așteaptă un mandat nu foarte ușor. Mă bazez pe buna colaborare cu dumneavoastră în continuare și vă aștept, umăr la umăr, să facem echipă. Cred că asta este cel mai important”, a spus Șoldan.

El le-a mai spus consilierilor județeni că va trece și această campanie electorală și că la final va conta ceea ce au făcut împreună ca și echipă și că pentru suceveni nu va conta că aceștia sunt de la PSD, de la PNL sau de la AUR.

„Mă bazez pe fiecare dintre dumneavoastră. Ușa mea este deschisă pentru oricine, numărul meu de telefon îl aveți cu toții și vă aștept cu propuneri și cu noi idei. Sunt sigur că, chiar dacă în perioada următoare ne vom mai contrazice pe anumite proiecte, într-un final vom scoate ce este mai bun pentru județul Suceava”, a concluzionat Gheorghe Șoldan.