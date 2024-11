Firma suceveană de construcții Autotehnorom SRL a ajuns să-și ceară insolvența pentru că are creante de recuperat de aproape 70 milioane de lei

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administratorul firmei sucevene, Vasile Rîpan, a declarat pentru News Bucovina că a depus cererea de deschidere a procedurii in vederea redresării activității in baza unui plan de reorganizare judiciară întrucât firma a ajuns in blocaj financiar ca urmare a faptului ca nu și-a primit banii pentru lucrările prestate ajungând astfel să nu-și poată plăti furnizorii.

„Autotehnorom se află în momentul de față într-o situație economică dificilă, având întârzieri la plată față de furnizori, ca urmare a faptului că înregistrează, la rândul său, întârzieri mari în încasarea unor debite de la autorități publice, dar și de la alți diverși beneficiari din cadrul contractelor de lucrări în derulare, în sumă de aproape 70 de milioane de lei. Avem aceste blocaje de la Consiliul Județean Suceava de 22 milioane de lei din martie 2022 și alte 33 milioane de lei de la DRDP Cluj și CNAIR București, precum și diverse sume de încasat de la alți clienți”, a explicat Vasile Rîpan.

El a adăugat că sumele pe care le are de recuperat vor fi încasate, însă până atunci are de achitat furnizorii restanți.

„Pe fondul întârzierilor de la instituțiile publice am întârziat și noi la rândul nostru cu plățile și pentru că ni se comunica din partea a tot mai mulți furnizori că vor cere executări silite și vor aplica penalități, am considerat că este oportun sa ne punem la adăpost sub umbrela insolvenței astfel încât să facem eșalonarea plăților în funcție de ritmul în care primim sumele restante. Astfel, principalul nostru scop este acela ca în cadrul procedurii de insolvență să ne continuăm activitatea conform unui plan de reorganizare bine stabilit, în cadrul căruia toți partenerii noștri să beneficieze de o procedură transparentă și să își recupereze creanțele în mod echitabil si corect”, a mai spus Vasile Rîpan.

Acesta a mai precizat că „insolventa este o noutate pentru cei mai mulți dintre noi, dar are și meritul de a ne reda optimismul și încrederea în forțele proprii, elemente extrem de importante pentru reorganizarea și continuarea activității”.

Potrivit acestuia, este vorba de o situație controlată pentru a depăși acest moment generat de neîncasarea banilor de la beneficiarii lucrărilor și că nu se va ajunge la faliment.

Important de remarcat este faptul ca AUTOTEHNOROM SRL nu inregistreaza obligatii fiscale restante fata de bugetul de stat si nici fata de bugetul asigurarilor sociale.



De asemenea, dorim sa precizam ca societatea nu aplica „TVA la incasare”. Atfel, in momentul in care vom recupera sumele restante de la clienti, intregul flux de numerar incasat va fi folosit pentru plata furnizorilor, conform programului de plati ce va fi prevazut in planul de reorganizare.