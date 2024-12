„Crăciunul – sărbătoarea bucuriei” – spectacol caritabil organizat de Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Marți, 17 decembrie 2024, începând cu ora 12.00, în sala Casei de Cultură a municipiului Rădăuți, a avut loc spectacolul de caritate „Crăciunul – sărbătoarea bucuriei”, manifestare înscrisă în proiectul de voluntariat intitulat „Aripi de Speranță” inclus în Strategia Națională de Acțiune Comunitară (SNAC). Spectacolul marchează momentul firesc de bilanț al unei ample campanii umanitare organizate la nivelul colegiului în vederea acordării de sprijin financiar elevilor care traversează situații dificile.

Desfășurat la un nivel înalt de eleganță, spectacolul reprezintă expresia dăruirii și a implicării echipei de organizare formată din doamnele profesoare Puiu Loredana și Popovici Angelica, împreună cu doamna Ciobara Andreea, bibliotecar al instituției școlare. În concretizarea proiectului s-au implicat, în calitate de voluntari, domnul profesor Popovici Florin George și domnul Mirăuță Mugur, împreună cu o echipă de elevi creativi: Mirăuță Gabriela, Ciocârtău Ariana, Chitic Daiana, Diaconescu Andrei, Mihalescu Patrick, din clasa a XII-a G, Cruț Emanuel, din clasa a XI-a F, Grigoraș Alexandra, clasa a XII-a E, Ruști Ioana, Ungureanu Ștefania, Magopăț Alessia, Văcărean Lorenna și Bălici Răzvan, din clasa a IX-a G.

Pe scena transformată într-un decor de poveste, elevii talentați ai liceului au evoluat pe durata celor două ore, reușind să dăruiască celor prezenți momente emoționante, clipe pline de sensibilitate sau voie bună, secvențe încărcate de dinamism sau caldă însuflețire, primind, în schimb, din partea publicului, aplauze binemeritate. Momentele de virtuozitate artistică, transpuse în compoziții muzicale interpretate în mod exemplar la pian, chitară, acordeon, chitară bas și saxofon, au fost completate armonios cu dansuri populare, colinde și cântece de sărbători din repertoriul românesc și internațional. Prezentatorii spectacolului, eleva Popovici Miruna, din clasa a X-a A și elevul Vlad David, din clasa a X-a E, și-au îndeplinit cu tact și inspirație rolul atribuit de moderatori ai unei manifestări de excepție. În fața publicului și-au etalat talentul și virtuozitatea vocală elevii: Rusu Teodora din clasa a XI-a B, Bodale Ionela din clasa a VI-a, Prelipcean Sofia din clasa a IX-a E, Cuzec Eliza din clasa a X-a C, Pînzaru Tudor din clasa a XII-a E, Livadaru Magda din clasa a XI-a C, Miruna Popovici din clasa a X-a A, Matei Carina din clasa a X-a E, Calancea Rareș din clasa a XI-a C, Haidău Giulia din clasa a IX-a F și Hrihor Diana din clasa a XI-a B. Compozițiile instrumentale adaptate momentului de sărbătoare i-au avut ca interpreți pe următorii elevi: Vârtea Maria, din clasa a X-a C și Serediuc Alexandru, din clasa a IX-a A, la pian, Vlad Sabie Ana, din clasa a IX-a D, la chitară, Lucescu Gabriel, din clasa a XII-a F, la acordeon, Vlad David, din clasa a X-a E, la saxofon, Postolache Leon Eumir, din clasa a X-a C, la chitară bas, Paula Sauciuc, din clasa a X-a E, la chitară. Momente coregrafice de o sensibilitate aparte au fost oferite celor prezenți de elevele Juravle Clara, din clasa a IX-a D, Damu Ana-Maria, din clasa a X-a G și „Crăciunițele” Luța Elena, Florescu Alessandra, Gherasim Roxana și Marocico Mariana din clasa a IX-a F. Reușita spectacolului a implicat contribuția valoroasă a celor două ansambluri corale ale colegiului coordonate de doamna profesoară Mariana Donisan și domnul profesor Mucea Vasile, totodată de prestația artistică a grupului de elevi condus de domnul profesor Hanc Achim. Invitați-surpriză, protagoniști ai unor momente cu totul speciale, au fost maestrul Florin Mucea și Vasile Mucea, nu în ultimul rând, membrii ansamblului „Florile Bucovinei” de la Casa de Cultură din Rădăuți coordonați de domnul Alexandru Curcuță.

Comunitatea educațională reunită sub titlul generic de Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” se fundamentează pe convingerea că ansamblul de cunoștințe, competențe și abilități trebuie completate de efortul dezvoltării spiritului de empatie, toleranță și înțelegere reciprocă, dar mai ales de cultura generozității și a implicării civice. „Crăciunul – sărbătoarea bucuriei” reprezintă mai mult decât un spectacol sau o succesiune de momente magice, fiind expresia efortului colectiv așezat în slujba unui scop nobil. Evenimentul probează din plin faptul că educația înseamnă și rezonanță afectivă, grijă sinceră față de nevoile celui de lângă noi, sprijin și încurajare oferită din suflet.

Mulțumiri sincere doamnei Alina Sbiera și domnului Necula Moise pentru profesionalismul cu care au surprins anvergura evenimentului în fotografii.

Gratitudine tuturor sponsorilor: Joolizara – masaj și terapii alternative, Melizara Edoo Afterschool, Killer SRL, Konditorei, Every Day, CAR Fălticeni, Centrul de Parbrize Bădiliță, Marsala Boutique Vicovu de Sus, Galany, Allure. A consemnat prof.dr. Florin George Popovici