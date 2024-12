Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, în mesajul de Anul Nou: Vreau să simțiți că Suceava se dezvoltă prin drumuri modernizate, printr-un aeroport extins și bine conectat, obiective turistice valorificate corespunzător, prin variante ocolitoare care să fluidizeze traficul, prin atragerea de investitori care să creeze locuri de muncă mai bine plătite

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis un mesaj de Anul Nou locuitorilor județului, în care a făcut un bilanț al primelor două luni de mandat și a prezentat principalele realizări și obiective pentru 2025.

„Au trecut doar două luni de când am preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Suceava, dar am reușit, împreună cu echipa mea, să punem bazele unor schimbări importante,” a declarat Gheorghe Șoldan.

Printre realizările remarcate se numără:

Fondul de rezervă bugetară : Alocarea a 7,9 milioane de lei pentru sprijinirea a 44 de localități aflate în dificultate.

: Alocarea a 7,9 milioane de lei pentru sprijinirea a 44 de localități aflate în dificultate. Sprijin pentru familii vulnerabile : Ajutor acordat unui număr de 12 familii aflate în situații critice.

: Ajutor acordat unui număr de 12 familii aflate în situații critice. Cultură : Semnarea contractului de finanțare pentru un nou muzeu de artă la Suceava.

: Semnarea contractului de finanțare pentru un nou muzeu de artă la Suceava. Infrastructură rutieră : Depunerea unui proiect de 86 de milioane de euro pentru reabilitarea a 52 km de drumuri județene și demararea lucrărilor pe DJ 208D.

: Depunerea unui proiect de 86 de milioane de euro pentru reabilitarea a 52 km de drumuri județene și demararea lucrărilor pe DJ 208D. Sănătate: Lansarea unui proiect în parteneriat cu Spitalul Județean pentru extinderea Unității de Primiri Urgențe și modernizarea secției de ATI.

Președintele Șoldan a subliniat importanța atragerii fondurilor europene și prioritizarea proiectelor mari pentru dezvoltarea județului în anul viitor.

„Privesc cu optimism spre 2025. Încheiem acest an fiscal fără datorii la furnizori, ceea ce ne oferă o bază solidă pentru noul an. Vreau să atragem cât mai multe fonduri europene, să punem în mișcare proiecte mari și să construim un județ de care să fim cu toții mândri. Vreau să simțiți că Suceava se dezvoltă: prin drumuri modernizate, printr-un aeroport extins și bine conectat, obiective turistice valorificate corespunzător, prin variante ocolitoare care să fluidizeze traficul, prin atragerea de investitori care să creeze locuri de muncă mai bine plătite. Voi fi determinat în misiunea mea și ferm în fața oricărei abateri. Am transmis deja un mesaj clar drumarilor: calitatea este obligatorie, nu negociabilă. Fie că vorbim despre drumuri cu lucrări făcute necorespunzător sau despre deficiențe în intervențiile la deszăpeziri sau alte probleme, voi lua măsuri de fiecare dată. Vă mulțumesc, dragi locuitori ai județului, pentru sprijin, pentru încredere, chiar și pentru critici. Mi-aș dori să fim mai puțin înverșunați în 2025, mai înțelegători și, de ce nu, mai înțelepți”, a spus Șoldan.