VIDEO//IPS Calinic, despre filmarea din curtea Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou” în care un câine este agresat: Gestul angajatului nostru nu a fost potrivit, dar câinele este agresiv

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a răspuns, vineri, unei întrebări adresate de un credincios legate de o filmare care circulă în mediul on line în care un câine este agresat în curtea Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou”

„Sunt indignat de cele întâmplate în cursul zilei de astăzi în curtea Mănăstirii Sfântul Ioan! Dacă într-adevăr am ajuns noi creștinii, care presupunem că dorim pacea și dragostea de semeni, să dăm cu piciorul într-un biet animal chiar sub ochii unui părinte. Sunt dezamăgit, și nu doar pentru asta, dar în ultimii ani m-ați făcut să văd fața adevărată a ceea ce numiți dumneavoastră biserică. Atât vreau să vă întreb, o bucățică de pâine nu s-a găsit și pentru acest animal? Sincer, părinte, mereu am condamnat colegii care au ales să treacă la o altă confesiune, fie prin căsătorie, fie prin botez, însă practicând mersul la biserică din ce în ce mai des, în special la Mănăstirea Sfântul Ioan, am văzut lucruri care m-au făcut sa înțeleg de ce. Vă rog nu veniți cu un răspuns oficial, «nu mai prinde».”, a transmis credinciosul.

În răspunsul său, IPS Calinic a spus că este surprins că cel care și-a arătat indignarea nu a văzut până acum sacii cu hrană uscată cumpărați special pentru mulțimea de câini abandonați de stăpâni care au venit până în zona șantierului Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, adăpostindu-se în zona schelelor.

„Vă asigur că deși sunt foarte mulți câini părinții din obștea mănăstirii îi hrănesc și le dau apa necesară. Din păcate nu toți sunt prietenoși, așa cum prea ușor s-a concluzionat văzând o filmare de câteva secunde. Pentru siguranța pelerinilor și închinătorilor, fiindcă unii dintre câini sunt agresivi, a fost securizată zona, însă câteodată se mai strecoară în curte”, a explicat ierarhul.

IPS Calinic a precizat că din acest motiv se încearcă îndepărtarea câinilor, pentru a nu pune în pericol pe nimeni dintre cei care pășesc în curtea mănăstirii, mai ales că printre ei sunt și foarte mulți copii, care nu se pot apăra.

„Fără îndoială, gestul angajatului nostru de a-l îndepărta nu a fost deloc potrivit (dar nici brutal, cum tendențios se insinuează), însă câinele, care are antecedente agresive, dincolo de aparența lui blajină, era chiar în dreptul intrării în paraclis, credincioșii fiind nevoiți să îl ocolească. Nu cred că ar fi trebuit să i se întindă covor roșu ca să intre și în biserică; ori să fie luat în brațe și purtat ca pe sfintele moaște”, a adăugat Arhiepiscopul.

Mai mult, IPS Calinic a arătat că părinții de la mănăstire le cumpără mâncare sau le pun deoparte ceea ce rămâne de la masa de obște și îi hrănesc – de aceea nu se tem, după cum se vede și din filmare, nici de părinți, nici de ceilalți angajați –, pentru a nu face prea mult zgomot, iar cei ce locuiesc în zonă pot da mărturie despre cât de gălăgioși sunt.

„Nu îi pot lăsa însă să intre în biserică ori să stea în calea închinătorilor. Să fim serioși! Nu știu dacă dumneavoastră, și toți cei care s-au declarat oripilați, locuind la bloc sau la casă, mai ales, ați lăsa poarta deschisă, să se aciueze câinii fără stăpân, și v-ați lăsa copiii să se joace cu ei; nici în curtea instituțiilor publice nu cred că sunt lăsați să intre și să își facă veacul pe acolo. Locul animalelor abandonate, fie câini, fie pisici, este ori la padoc, ori în curtea cuiva care să aibă grijă în mod responsabil de ei”, a concluzionat IPS Calinic.