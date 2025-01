Proiectul „Ora de carieră” la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În zilele de 18 și 19 ianuarie 2025, între orele 9-13, în sala Centrului de Documentare și Informare a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți s-a desfășurat proiectul „Ora de carieră 360” inițiat de Fundația Leaders în colaborare cu Lidl România. La acest proiect au participat în format fizic 40 de elevi, în zilele de 18 și 19 ianuarie, iar pentru data de 30 ianuarie organizatorii au pregătit o sesiune în format on-line intitulată „Biblioteca vie/biblioteca umană”. Activitățile din cadrul proiectului au fost susținute de trainerul Radu Dincă și managerul de proiect Toma Andrei Voica, din cadrul Fundației Leaders, având colaborarea și susținerea coordonatorilor din partea colegiului, prof. Daniela Mariana Ciotău și prof. dr. Adrian Nicolae Puiu, directorul liceului.

Etapele participării la proiectul „Ora de carieră 360” constau în înscrierea voluntară a elevilor în proiect, completarea chestionarului vocațional ale cărui rezultate sunt generate pe baza personalității și a experiențelor participanților. Pe baza valorilor personale ale elevilor și a întrebărilor adresate de aceștia, trainerul stabilește cum funcționează mecanismul decizional în alegerea unei cariere, schițând posibile direcții și repere de viitor. Ultima etapă a proiectului este reprezentată de evenimentul de tip „Bibliotecă Vie”: o activitate derulată pe parcursul a două ore, în cadrul căreia elevii au ocazia să interacționeze cu specialiști din diverse domenii de activitate, persoane-resursă a căror experiență profesională îi poate ajuta să facă mai rapid primii pași către cariera dorită. Sesiunile din cadrul proiectului sunt gratuite și se adresează elevilor de liceu din întreaga țară.

Iată o serie de impresii cu rol de feedback adunate de la elevii participanți la program: „După terminarea proiectului, rămân cu o viziune mai clară asupra mea și asupra celor din jur; totodată, cu bucuria de a fi cunoscut oameni noi.” (Paul), „Mi-a plăcut enorm Ora de carieră și tot ce a implicat ea. Organizatorii au fost pentru mine dovada că poți să trăiești bine făcând ceea ce îți place și, cel mai important, că există o diferență uriașă între job și carieră.” (Andreea), „Zilele de training au fost foarte motivante și abundente în informații utile, aici am învățat marea diferență dintre job, carieră, vocație și hobby.” (Denisa), „Extrem de folositor pentru mine a fost să descopăr importanța autocunoașterii; după revelația că mă cunosc destul de puțin, am aflat totodată modalități care mă pot ajuta să-mi descopăr atuurile.” (Matei), „Proiectul Ora de carieră nu doar că m-a ajutat să mă înțeleg mai bine și să-mi stabilesc o direcție generală în plan profesional, ci și să asimilez concepte esențiale legate de alegerea unei cariere și de legătura dintre personalitate și ocupație. Echipa de proiect a fost prietenoasă, răspunzându-mi la toate întrebările și ajutându-mă la fiecare pas în timpul proiectului.” (Sofia), „Pentru mine, programul Ora de Carieră m-a marcat profund prin faptul că a contribuit major la alegerea domeniului pe care vreau să-l urmez în viitor. Sesiunile de pregătire au fost deopotrivă informative și interactive, am învățat multe concepte care mă ajută să înțeleg mai bine realitatea din viața mea. Concret, am învățat că o gândire alb-negru nu este folositoare și că trebuie să privim lucrurile în mai multe nuanțe pentru a dobândi un mult dorit echilibru în viață.” (Andrei), „În ansamblu, Ora de carieră a fost pentru mine una dintre cele mai bune alegeri pe anul acesta de a-mi petrece weekend-ul și cu siguranță un pas imens în față pe drumul meu, următoarea oprire fiind facultatea dorită.” (Ioana)

Programul „Ora de carieră 360” reprezintă expresia eforturilor convergente desfășurate de un actor important în domeniului inițiativelor neguvernamentale, Fundația Leaders, în parteneriat cu compania Lidl România, având ca beneficiari instituțiile școlare din România în vederea dezvoltării potențialului tinerilor și a facilitării accesului lor către un parcurs profesional de succes. Conducerea Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” mulțumește organizatorilor și trainerilor din program pentru oportunitatea oferită elevilor participanți din colegiul nostru de a participa la un program valoros de orientare vocațională.

(a consemnat prof.dr. Florin George Popovici)