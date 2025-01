USV a fost ierarhizată în intervalul 1001–1250 în domeniul Inginerie în cadrul clasamentului internaţional al universităţilor Times Higher Education 2025

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Rezultatele clasamentului internaţional al universităţilor din domeniul Inginerie, publicat de Times Higher Education în data de 22 ianuarie, poziționează Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) în intervalul 1001-1250, anunță USV.

În domeniul Inginerie, la nivel global, primul loc este ocupat de Universitatea Harvard, urmată de universitățile Stanford, MIT și Oxford. Ierarhizarea USV în acest clasament, care include elita universităților cu rezultate deosebite în domeniul ingineriei, este onorantă și în contextul în care, în intervalul 1001-1250, se află universități românești cu tradiție în ceea ce privește formarea profesioniștilor în inginerie: Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea „Transilvania” din Brașov.

Times Higher Education World University Rankings by Subject 2025 evaluează performanța universităților la nivel mondial pe diferite domenii academice și joacă un rol important în peisajul educațional global, oferind nu doar un reper obiectiv de analiză a performanței academice, ci și o perspectivă asupra evoluției anumitor direcții de studiu și cercetare. În domeniul Ingineriei, THE WUR analizează cinci direcții fundamentale: Inginerie generală, Inginerie electrică și electronică, Inginerie mecanică și aerospațială, Inginerie civilă și Inginerie chimică. Clasamentul din acest an include 1488 de instituții din 97 de țări, care au fost evaluate pe baza a 18 indicatori de performanță. Metodologia utilizată de Times Higher Education World University Rankings by Subject 2025 se bazează pe 157 de milioane de citări, 18 milioane de publicații de cercetare și pe răspunsuri la chestionare din partea a peste 93 000 de cercetători din întreaga lume.

Ierarhizarea în Times Higher Education World University Rankings by Subject 2025 consolidează imaginea USV la nivel național și internațional și confirmă calitatea actului educațional în ceea ce privește formarea viitoarelor generații de ingineri.