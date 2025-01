Mobilizare a Poliției Suceava pentru siguranța rutieră în condiții meteo dificile

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Peste 100 de polițiști și 40 de autospeciale patrulează drumurile din județul Suceava, având ca obiectiv principal monitorizarea și fluidizarea traficului. Acțiunile sunt orientate atât spre prevenirea accidentelor rutiere, cât și pentru sancționarea conducătorilor auto care nu respectă legislația rutieră sau care se află sub influența alcoolului ori substanțelor interzise.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu a arătat că sâmbătă seara pe DJ 290 este ceață cu vizibilitate sub 100 m, pe DN17 în zona comunelor Șcheia și Stroiești ceața este densă, iar vizibilitatea e sub 50 metri, iar pe DJ 208 A ceața e densă fiind zone cu vizibilitate sub 100 m.

Potrivit Polției Județene Suceava, având în vedere precipitațiile, ceața și temperaturile scăzute, polițiștii atrag atenția asupra riscurilor ridicate de producere a accidentelor rutiere. Aceștia recomandă prudență sporită la volan, evitarea manevrelor riscante și menținerea unei distanțe de siguranță mai mari între vehicule.

Măsuri esențiale pentru siguranța rutieră:

Reduceți viteza, mai ales în condiții de carosabil umed sau acoperit cu polei.

Utilizați luminile de întâlnire și pe timp de zi, mai ales în condiții de vizibilitate redusă.

Echiparea vehiculului cu anvelope de iarnă este obligatorie, iar parbrizul, geamurile laterale și luneta trebuie să fie perfect curate pentru o vizibilitate optimă.

Poliția amintește că viteza maximă permisă în localități, în condiții de ceață, este de 30 km/h, iar în afara localităților de 50 km/h, dacă vizibilitatea este sub 100 de metri. Șoferii sunt sfătuiți să evite depășirile și să semnalizeze corespunzător orice manevră.

Poliția Suceava reamintește șoferilor să fie atenți la pietoni, bicicliști și căruțași care sunt mult mai puțin vizibili în condiții de ceață. Este esențial ca pietonii și bicicliștii să utilizeze elemente reflectorizante și să circule numai pe trasee marcate și sigure.

Acțiunile intensificate ale Poliției din Suceava au drept scop protejarea tuturor participanților la trafic. Fiecare șofer, pieton sau biciclist trebuie să contribuie la siguranța rutieră printr-un comportament responsabil și preventiv.