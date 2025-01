Viceprimarul Cușnir prezintă modul în care au fost risipiți banii sucevenilor pe contracte pentru cinematografele din Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Viceprimarul Sucevei Dan Ioan Cușnir continuă campania de transparență menită să aducă la lumină privind modul în care s-au cheltuit bani sucevenilor prin contracte discutabile și decizii administrative controversate dezvăluind, luni, o serie de nereguli legate de administrarea fondurilor publice în perioada mandatului fostului viceprimar Lucian Harșovschi.

Potrivit comunicatului, în anul 2024, cheltuielile totale pentru cinematografele Modern și Arta Ițcani s-au ridicat la 973.132 lei, în timp ce veniturile generate au fost de doar 54.424 lei. Analiza viceprimarului arată că administrația precedentă nu a făcut eforturi pentru reducerea cheltuielilor sau creșterea veniturilor, preferând să aloce sume importante pentru contracte externalizate.

Potrivit viceprimarului, un exemplu semnificativ este contractul cu SC Hastag One SRL, care primește lunar 22.000 lei pentru „servicii de proiecție filme și asistență tehnică.” Deși aceste servicii includ sarcini precum „pregătirea sălii” și „urmărirea bunei desfășurări a proiecției,” viceprimarul consideră că ele sunt nejustificate și redundante. Mai mult, există un alt contract separat pentru mentenanța sistemului de ticketing, ceea ce ridică întrebări despre eficiența alocării fondurilor.

Vă prezentăm integral comunicatul semnat de viceprimarul Dan Ioan Cușnir:

„Nu înțelegeam de ce nu ajung banii banii din taxele și impozitele Sucevenilor pentru proiectele de infrastructură și pentru dezvoltarea reală a ORAȘULUI NOSTRU. Am căutat, am început să găsim, va prezentăm faptele.

Am promis adevăr. Livrăm adevăr. Nu vom ține nimic din ceea ce descoperim prin sertare, face parte din transparența pe care am promis-o Sucevenilor. Sucevenii și organele abilitate să judece!

Depre lăcomie și despre interese personale în detrimentul intereselor comunității, episodul 5 – Reguli diferite pentru „prietenii” lui Harsovschi.

1. Contractele

Am constatat că pentru difuzarea în medie a 6 filme/luna la Cinematograful Arta și a mai puțin de 1 film/luna la Cinematograful Modern fost întocmite de către administrația Harșovschi/Lungu nu mai puțin de 9 contracte de externalizare a unor servicii. (lista contractelor anexată)

Jumătate din sumele încasate pe bilete pleacă la Societatea care distribuie filmul. După care apare risipa revoltătoare a contractelor externalizate.

La o medie de 33 spectatori/film în anul 2024 s-au cheltuit din banii publici 24.510 lei/luna pentru externalizarea unor servicii cum ar fi: mentenanță și service echipamente, mentenanță sistem ticketing, mentenanță sistem acces spectatori, mentenanță sistem case de marcat și „cireașa de pe tort” servicii de proiecție filme și asistență tehnică!

Serviciile de proiecție filme și asistență tehnică sunt contractate cu SC Hastag One srl Suceava care primește lunar din banii Sucevenilor 22.000 lei fără TVA, luna de luna; 264.000 lei fără TVA pe an! Administratorul Hastag One srl este Andrei Aparaschivei, apropiat de fostul viceprimar Harșovschi Lucian.

Dacă nu ar fi pe banii Sucevenilor, contractul și caietul de sarcini întocmite pentru prietenul bugetarului milionar ar fi chiar comice:

– „Pregătire sala pentru rulare film” – ce să vezi, sălile sunt deja pregătite de către proprietari, Cinematograful Modern și Cinematograful Arta Itcani

– „Pregătire ecran pentru starea de repaus și de proiecție” – e ca și cum, noi când ne uităm la televizor acasă, setam televizorul pentru starea de repaus după care apăsăm telecomanda și asta înseamnă că setam televizorul pentru starea de funcționare.

– „Exploatarea în bune condiții a aparaturii existente” – adică Hastag One oferă Primăriei exploatarea în bune condiții a aparaturii care este proprietatea Primăriei… Faină Oferta!

– „Urmărirea bunei desfășurări a proiecției” – fără cuvinte…

De menționat este că în Referatul pentru aprobare nr. 15747/12.04.2024 bugetarul milionar Harșovschi Lucian justifică contractul astfel „Totodată este necesară și operarea sistemului de ticketing întrucât operarea acestui sistem necesită personal cu cunoștințe avansate de IT”. Surpriză este că tot pe banii Sucevenilor mai este întocmit un contract de „Mentenanță și dezvoltare aplicație software pentru sistemul de ticketing” în valoare de 1.000 lei/luna …. (lista contractelor anexată). Deci Harșovschi Lucian justifică necesitatea contractului cu Hastag One cu sarcini care sunt deja acoperite printr-un alt contract cu o altă firma.

Tot de menționat este și faptul că administratorul Hastag One a transmis Primăriei Suceava un document prin care semnalează că este o slăbiciune faptul că „există un singur casier la Cinematograful Modern și la cinematograful Arta”. Deci în timp ce Hastag One primește bani publici pentru serviciul de ticketing, semnalează faptul că este un singur casier care vinde bilete fizic!

2. Sfidarea

În timp ce proprietarii de mașini clasice sau electrice își caută uneori cu disperare câte un loc de parcare, administratorul Hastag One, prietenul lui Harșovschi, a primit de la Primăria Suceava „loc de parcare exclusiv autovehiculelor electrice din proprietatea Hstag One srl, PV 13913/12.04.2024” și a amplasat fără autorizație și o camera de luat vederi și o stație de încărcare electrică pe Domeniul Public pentru că în perioada respectivă Domeniul Public nu era public ci era a lui Harșovschi care făcea ce voia cu el.

Nouă, Primăriei Suceava, pentru montarea unor stâlpi pentru amplasarea unor radare de informare pentru șoferi, ni s-a solicitat Studiu Geo și Aviz de la STS. Prietenii bugetarului milionar au amplasat ce și cum au vrut fără să le solicite nimeni nimic.

Dragi Suceveni,

În timp ce taximetriștii din Suceava lucrează câte o noapte întreagă pentru câteva zeci de lei, prietenul lui Harșovschi si Lungu primește din bani publici 22.000 lei/luna pentru câteva ore.

În timp ce vânzătorii din Bazar îngheață pentru câteva sute de lei/luna, prietenul lui Harșovschi si Lungu primește din bani publici 22.000 lei/luna pentru câteva ore.

În timp ce profesorii și învățătorii câștigă spre final de carieră 5-6.000 lei/luna, prietenul lui Harșovschi si Lungu primește din bani publici 22.000 lei/luna pentru câteva ore.

În timp ce un arheolog de la Muzeul de Istorie, cu doctorat, câștigă 5.000 lei/luna, prietenul lui Harsovschi si Lungu primește din bani publici 22.000 lei/luna pentru câteva ore.

Au crezut că Suceava este moșia lor și și-au batuit joc de Suceava și de Suceveni.

Acesta este doar începutul Nu ne oprim. Sucevenii trebuie să afle adevărul despre cei care nu și-au respectat contractul social dintre administrație și contribuabili! Închidem robinetele prin care camarila foștilor administratori ai Sucevei era mufată la banul public.

Concluziile:

– În anul 2024 pentru activitățile Cinematografelor Modern și Arta Ițcani cheltuielile totale au fost de 973.132 lei și veniturile de 54.424 lei fara ca fosta administratie sa incerce reducerea cheltuielilor si cresterea veniturilor.

– Colaborarea Primăriei Suceava cu Hastag One a început în 2018. În anul 2019 Hastag One a realizat o cifra de afaceri de 154.371 lei, un profit de 75.551 lei cu 0 angajați. În Pandemie Hastag One a realizat o cifra de afaceri de 97.960 lei, un profit de 37.607 lei cu 0 angajați. Performanțele cresc de la an la an astfel încât în anul 2023 realizează o cifra de afaceri de 270.494 lei cu un profit de 215.379 lei cu un singur angajat care reușește să acopere și „stufoasele” cerințe din contractul cu cele 2 cinematografe.

Noi am promis că Facem Suceava Bine! Ne vom respecta promisiunile și Jurământul!

Am promis! Facem!”

