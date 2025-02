Elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți au participat la proiectul de responsabilizare socială R.E.S.P.E.C.T.,

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Desfășurat sub egida “Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!” proiectul de responsabilizare socială R.E.S.P.E.C.T. inițiat de I.S.J. Suceava, prin inspector școlar pentru educație permanentă, prof. Tatiana Vîntur s-a desfășurat în cadrul săptămânii non violenței în școli la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți.

Proiectul are scopul de a preveni agresivitatea și violența în mediul școlar prin exersarea comportamentelor și atitudinilor civilizate în mediul școlar și în afara acestuia, astfel încât copiii/elevii să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabili să-și gestioneze emoțiile, în deplină siguranță, printr-o atitudine tolerantă, preventivă, comunicând activ, asertiv și nonviolent.

Componentele campaniei sunt: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.

Pe parcursul săptămânii nonviolenței, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” s-au desfășurat activități specifice, care au avut menirea de a duce la realizarea scopului campaniei și s-au adresat elevilor, cadrelor didactice, părinților, comunității.

Proiectul a implicat participarea a 532 de elevi ai colegiului din 19 clase, sub coordonarea a 22 de cadre didactice.

Dintre activitățile desfășurate reține atenția scurt-metrajul „Pac, pac, ești mort!” de către elevii clasei a IX-a G, sub coordonarea prof. Florin Popovici, producție care își propune să tragă un semnal de alarmă, sporind gradul de conștientizare a riscurilor pe care le reprezintă violența în mediul școlar, chiar și în forme aparent inofensive precum agresivitatea de limbaj (bullying verbal). Elevii au realizat scurt-metrajul având ca pretext adaptarea scenariului „Bang, Bang, you᾿re Dead!” scris în 1999 de autorul american William Mastrosimone. Piesa de teatru originală se inspiră din realitatea tragică pe care au traversat-o tinerii dintr-un liceu american. Filmul urmărește povestea metamorfozei lui Josh care, în urma actelor de violență verbală și chiar fizică venite din partea colegilor, își pierde încrederea în sine, echilibrul lui interior se prăbușește, ajungând să comită un act de cruzime inimaginabil. Lipsită de înțelegerea și sprijinul adulților, personalitatea lui Josh se scindează, lăsând loc apariției în conștiința lui a unui alter ego răzbunător, Shadow, „Umbra”, dublura malefică ce-l instigă să comită atrocitatea. Filmul mai urmărește să redea procesul de conștiință pe care-l traversează protagonistul, chinuit de vocile celor dispăruți, până la momentul în care admite consecințele grave ale gestului său și le regretă. Chiar dacă motivul filmului este importat din etosul american, mesajul transcende spații geografice și limite culturale, fiind orientat către conștientizarea pericolului pe care-l reprezintă violența în mediul școlar, chiar și în forma ei „soft” de violența verbală, concretizată în replici răutăcioase, etichete defăimătoare, glume proaste, porecle sau jocuri cinice de limbaj. Toate aceste „mici răutăți adolescentine” pot fi deturnate manifestări ostile mult mai grave și cu impact psihologic major: batjocura sadică, bășcălia umilitoare, injuria incalificabilă.

Celelalte activități organizate în cadrul proiectului au fost: “Respectă pe toată lumea!” (clasa a VII-a, prof. Rodica Hrihor), “Ce ai face dacă” (clasa a IX-a B, prof. Loredana Cîrciu, și clasa a X-a F prof. Ioana Ducra, consilier școlar prof. Mărioara Ardelean), “Open your mind before your mouth!” (clasa a IX-a D, prof. Alexandru Ciobara), “Fii tu schimbarea pe care o vrei în clasa ta!” (clasele a IX-a E, prof. Beatrice Halip, și a X-a C, prof. Iulian Halip), “R.E.S.P.E.C.T. -ul pentru tine și pentru alții (clasa a X-a B, prof. Loredana Strugariu și Ciprian Strugariu), “Ascultăm și nu judecăm” (clasa a X-a D, prof. Silvia Pruteanu), “Să învățăm RESPECTul!” (clasa a X-a E, prof. Nicoleta Mitrofan și prof. Maria Epatov), “Respectă-te pe tine însuți și vei fi respectat!” (clasa a X-a G, prof. Raluca Juravle), “Medierea conflictelor în sala de clasă” (clasa a XI-a A, prof. Vasile Roșca), “Respectul de sine și respectul față de ceilalți”(clasa a XI-a B, prof. Valentina Cloșcă), “Alege R.E.S.P.E.C.T.-ul!” (clasa a XI-a C, prof. Miriam Leon-Postolache), “Mă simt respectat în anturajul meu?” (clasa a XI-a D, prof. Paula Haiura), “Rezistență fără violență” (clasa a XI-a E, prof. Ana-Gabriela Pogorevici), “Uniți prin RESPECT” (clasa a XI-a F, prof. Loredana Puiu), “O clasă fără bullying” (clasa a XI-a G, prof. Adriana Melinte), “Discriminarea pe criterii de sănătate” (clasa a XII-a C, prof. Aspazia Băeșu).