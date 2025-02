Viceprimarul Cușnir vine cu o nouă dezvăluire: Milioane de lei din banii sucevenilor risipiți de fosta administrație pe lucrări greu de verificat

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Viceprimarul Sucevei Dan Ioan Cușnir a prezentat, vineri, o nouă dezvăluire privind modul iresponsabil în care fosta administrație municipiului Suceava cheltuia banii sucevenilor.

Astfel, potrivit acestuia, au fost găsite în urma analizelor făcute de noua administrație facturi umflate pentru servicii greu de controlat, fiind date ca exemplu facturile pentru salubrizarea stradală.

Conform sursei citate doar în luna octombrie 2024, s-au achitat:

114.500 mp de măturat manual pe zi , echivalentul a 38 km de trotuar zilnic

, echivalentul a 38 km de trotuar zilnic 291.887 mp de stropit străzi pe zi , adică 97 km stropiți zilnic

, adică 97 km stropiți zilnic Un total de 1.245.859 lei pentru salubrizare, din care 839.883 lei doar pentru stropit străzi

Un alt aspect grav semnalat este confirmarea fictivă a lucrărilor. În multe cazuri, verificările s-au făcut la săptămâni distanță, imposibil de corelat cu realitatea din teren. Mai mult, s-au descoperit neconcordanțe între suprafața reală și cea facturată, însă plata facturilor a fost aprobată în continuare.

Un detaliu relevant: pentru toate locurile de joacă din Suceava s-au achitat două operațiuni de curățenie pe zi, în fiecare zi, deși părinții pot confirma că acest lucru nu se întâmplă.

O altă problemă majoră este plata întârziată a facturilor, care a generat dobânzi penalizatoare de 1.063.811 lei către operatorul de salubrizare, plus cheltuieli de judecată de 21.276 lei. Această sumă se adaugă la milioanele deja plătite pentru servicii discutabile.

Vă prezentăm integral comunicatul semnat de viceprimarul Dan Ioan Cușnir:

DEVALIZAREA BANULUI PUBLIC!

Spre sfârșitul vieții, Maica Tereza spunea: „Eu și cu tine suntem vinovați pentru cum arată lumea în care trăim!”

Cu toții suntem vinovați pentru cum arată Suceava, nu doar Lungu, Harșovschi, cumătrii, neamurile și camarila lor. Unii dintre noi suntem vinovați pentru că am tăcut; alții dintre noi, pentru că nu am strigat la timp! Unii dintre noi suntem vinovați pentru că am strigat prea puțin; alții dintre noi, pentru că nu am strigat mai tare! Unii dintre noi suntem vinovați pentru că ne-a convenit ce se întâmplă; alții dintre noi, pentru că nu i-am oprit la timp!

Scopul meu nu este să adun aprecieri sau să îmi cresc numărul de „prieteni” pe rețelele de socializare. Scopul meu este ca sucevenii să afle, să știe ce s-a întâmplat astfel încât NIMENI, NICIODATĂ să nu mai permită așa ceva!

Despre lăcomie și despre interese personale în detrimentul intereselor comunității

Episodul 7 – Devalizarea bugetului public prin lucrări aproape neverificabile

Facturi umflate cu operațiuni neverificabile!

Începând cu luna noiembrie 2024, am început să avem acces la facturile și la situațiile de lucrări pentru salubrizarea stradală. Ne-am îngrozit de cele constatate.

De exemplu, prin factura aferentă lunii octombrie 2024 (factura anexată) s-a plătit:

Măturat manual: 3.550.000 mp/lună, adică 114.500 mp/zi Măturat mecanizat: 10.517.500 mp/lună, adică 339.274 mp/zi Spălat străzi: 2.115.301 mp/lună, adică 68.236 mp/zi Stropit străzi: 9.048.510 mp/lună, adică 291.887 mp/zi

Dacă ne referim la măturatul manual, s-au achitat 114.500 mp/zi. Presupunând că un trotuar are 3 m lățime, ar însemna că, în fiecare zi, s-au măturat manual 38 km! Zi de zi!

Dacă ne referim la „stropit” străzi, s-au achitat 291.887 mp/zi. Presupunând că lățimea unei stropiri este de 3 m, ar însemna că, în fiecare zi, s-au stropit 97 km! Zi de zi!

Cu adevărat spectaculoase sunt cifrele: total factura salubrizare stradală aferentă lunii octombrie 2024 este de 1.245.859 lei, din care stropit stradal: 839.883 lei (inclusiv TVA).

De ce atâta atracție pentru stropitul stradal? Pentru că spălatul stradal este decontat cu 94 lei/mp, iar stropitul stradal cu 78 lei/mp (valori fără TVA). Ce rost are să speli când poți doar să stropești și să primești aproape aceiași bani, fără ca cineva să poată verifica când și cât ai stropit?!

Ca ordin de comparație: stropitul stradal doar în luna octombrie 2024 i-a costat pe suceveni 840.000 lei, iar amenajarea totală a zonei Ștefan Dracinschi (trotuare, parcări, spații verzi, asfaltare) va costa 700.000 lei.

Situația este și mai gravă în luna mai 2024 (factura anexată): total factura salubrizare stradală: 1.365.651 lei, din care stropit stradal: 914.145 lei!

Comparativ, amenajarea străzii Doamna Maria Voichița cu parcare, trotuare, asfaltare și spații verzi ne va costa doar 500.000 lei.

Pentru anul 2024, din banii sucevenilor s-au achitat 14.447.048 lei pentru salubrizarea stradală, din care 5.531.696 pentru stropit stradal și 2.108.964 lei pentru spălat stradal.

Se pare că locuim într-un oraș foarte curat, în care cuplul LH (Lungu și Harșovschi) s-a preocupat permanent de creșterea calității vieții sucevenilor! Încă nu am descoperit de unde s-a aprovizionat cu atâta apă și cu ce resurse umane a reușit generosul operator de salubrizare să spele 22.435.792 mp și să stropească 70.929.446 mp doar în anul 2024. Probabil că vom avea nevoie de organele abilitate ale statului pentru a clarifica aceste detalii.

2. Verificarea fictivă a lucrărilor

De cele mai multe ori, confirmările situațiilor de lucrări s-au făcut din birou, situațiile fiind aduse spre verificare la 2-3 săptămâni după efectuarea lucrărilor, ceea ce făcea imposibilă verificarea retroactivă. În documentul „Centralizator fictiv” (anexat), constatăm că un angajat al Primăriei a sesizat neconcordanțe între suprafața confirmată și cea executată. Cu toate acestea, conducerea Primăriei a dispus plata întregii facturi, ignorând sesizările Departamentului de Salubrizare.

Un detaliu mic, dar relevant: pentru toate locurile de joacă din Suceava figurează și sunt achitate câte două operațiuni de curățenie și salubrizare pe zi, zi de zi! Orice părinte poate confirma că acest lucru nu se întâmplă în realitate.

3. Plata premeditată cu întârziere

Plata premeditată, cu întârziere, a facturilor către operatorul de salubrizare a dus la Sentința 379/30.05.2024, rămasă definitivă prin Decizia 689/18.12.2024, prin care Primăria Suceava, prin primarul Ion Lungu, este obligată să achite către Diasil suma de 1.063.811 lei reprezentând dobânzi penalizatoare, plus 21.276 lei cheltuieli de judecată.

În timp ce cuplul LH (Lungu-Harșovschi) a achitat la termen tot felul de paranghelii mai mult sau mai puțin electorale, 1.085.087 lei (peste 220.000 euro) din banii sucevenilor vor ajunge la operatorul de salubrizare, care a stropit cu generozitate străzile orașului.

4. Combaterea poleiului – spectacol inutil pe bani publici

Un exemplu elocvent privind operațiunile de combatere a poleiului: miercuri, 05.02.2025, am asistat la un adevărat spectacol al mașinilor care împrăștiau sare în exces pe carosabil, deși nu era polei în nicio zonă a orașului.

Am solicitat în repetate rânduri oprirea acestui exces de zel și direcționarea intervențiilor către trotuare, unde pietonii au nevoie reală de siguranță. Am susținut mereu că pietonul este mai important decât mașina! Cu toate acestea, operatorul a continuat să se concentreze pe kilometrii făcuți pe carosabil, neglijând trotuarele, care, peste noapte, au înghețat.

Joi, 07.02.2025, 25 de suceveni au ajuns la UPU cu traumatisme cauzate de alunecarea pe gheață!

Nu putem accepta risipa de bani publici în detrimentul eficienței pentru cetățeni. Trebuie să acționăm plecând de la nevoile reale ale oamenilor!

Nu putem muta munți din loc peste noapte, dar putem muta câte un pai în fiecare zi! Zi de zi!

Facem Suceava bine! Am promis! Facem!”

DOCUMENTE ANEXATE