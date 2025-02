USV a găzduit prima întâlnire anuală a proiectului Wildcard – Effects of rewilding in forests and agricultural lands on carbon sequestration and diversity

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Săptămâna trecută, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a fost gazda primei întâlniri anuale a proiectului internațional de cercetare Wildcard – Effects of rewilding in forests and agricultural lands on carbon sequestration and diversity (wildcard-project.eu). Evenimentul a reunit 53 de cercetători și cadre didactice din cadrul celor 16 instituții partenere ale consorțiului.

Pe parcursul întâlnirii, participanții au luat parte la două zile de discuții în cadrul grupurilor de lucru ale proiectului și la o vizită de teren, coordonată de prof. univ. dr. ing. Laura Bouriaud. Aceasta a inclus prezentarea studiului de caz ales de echipa USV, axat pe efectele reintroducerii zimbrului în Parcul Natural Vânători Neamț.

În următorii trei ani, cercetătorii și doctoranzii de la Facultatea de Silvicultură din Suceava vor analiza provocările și beneficiile acestei inițiative, dar și compromisurile dintre conservarea biodiversității și funcția de stocare a carbonului în pădurile aflate sub regim de strictă protecție.

USV este o instituție cu o prezență activă în rețeaua europeană de cercetare forestieră, participând în ultimii cinci ani la opt consorții internaționale. Acestea s-au concentrat pe impactul schimbărilor climatice asupra pădurilor, dar și pe analiza biodiversității structurale și floristice a ecosistemelor naturale.

Prin implicarea în proiectul Wildcard, USV își consolidează poziția în cercetarea guvernanței forestiere, a efectelor schimbărilor climatice asupra arboretelor și a funcțiilor ecologice ale biodiversității forestiere. Totodată, doctoranzii implicați în proiect vor avea o mai bună vizibilitate internațională, beneficiind de oportunități sporite pentru colaborare și diseminarea rezultatelor științifice.