Proiectul elevilor Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava, „Lectura în epoca digitală” a continuat cu evenimentul „Vlog your book with a cup of Tea!”

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” sub îndrumarea prof. dr. Gorban-Cojocariu Anka au continuat pentru a doua zi proiectul „Lectura în epoca digitală”.

Activitatea de miercuri, intitulată „Vlog your book with a cup of Tea!”, s-a desfășurat la Palo Santo și a adus laolaltă pasionați de literatură pentru o discuție profundă și interactivă.

Participanții au avut ocazia să exploreze și să discute despre diverse cărți, dezbătând teme actuale și provocatoare. Una dintre întrebările cheie puse în discuție a fost „Este cartea o formă de terapie?”, la care tinerii au răspuns afirmativ, subliniind că „cartea reprezintă un spațiu securizat prin care practicăm autocunoașterea”.

De asemenea, un subiect a fost cel al finalurilor deschise ale cărților, un participant argumentând că „finalurile deschise ne permit optimismul speranței sau chiar ne sugerează că putem interveni în destinul personajelor, oferindu-ne astfel o șansă să ne modelăm propriul destin dacă suntem nemulțumiți de el.”

Atmosfera a fost una vibrantă, cu tinerii participanți arătându-se entuziaști și curajoși în abordările lor. Evenimentul captivant pentru elevi a fost, fără îndoială, un succes, demonstrând încă o dată cum lectura poate să îmbogățească și să inspire viețile în era digitală, a apreciat profesorul coordonator.