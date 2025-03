Mesajul prefectului de Suceava, Alexandru Moldovan, la încheierea celui de-al doilea mandat: Dragi suceveni, vă mulțumesc, vă doresc sănătate, vă rog să aveți încredere, vom fi bine!

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Alexandru Moldovan și-a încheiat cel de-al doilea mandat în funcția de prefect al județului Suceava, adresând un mesaj de recunoștință și reflecție către comunitate, colegi și parteneri instituționali. Într-o declarație publicată astăzi, fostul prefect a subliniat eforturile depuse în timpul mandatului său, marcat de numeroase provocări, și a evidențiat valorile care l-au ghidat: seriozitate, decență și respect pentru lege.

„Mulțumesc, tuturor! Am încheiat un al doilea mandat de prefect cu aceleași sentimente avute la preluarea acestuia. Am încercat, în fiecare zi, cu seriozitate și decență, alături de colegii din instituție, partenerii instituționali, să răspundem provocărilor. Și nu au fost puține în acești ani”, a declarat Alexandru Moldovan. Acesta a subliniat că a căutat să fie „echilibrat, deschis dialogului”, fără a face compromisuri în ceea ce privește principiile și aplicarea legii.

Reflectând asupra experienței sale, Moldovan a adăugat: „Cât am reușit, rămâne la aprecierea fiecăruia, eu sunt recunoscător că am avut privilegiul de a-mi pune în slujba comunității experiența profesională și crezurile personale. Am considerat că important este ce lași în urmă, funcțiile și demnitățile fiind trecătoare, însă parcursul profesional și uman rămâne”.

Fostul prefect a marcat astfel finalul unei etape, exprimându-și convingerea că drumul său va continua, ghidat de aceleași valori care l-au format.

În încheiere, Alexandru Moldovan a transmis un mesaj de susținere către noua echipă de conducere a prefecturii: „Vreau să urez succes noii echipe de conducere în nobila misiune, am convingerea că vor reuși să facă față provocărilor viitoare”. De asemenea, s-a adresat direct sucevenilor, mulțumindu-le și încurajându-i: „Dragi suceveni, vă mulțumesc, vă doresc sănătate, vă rog să aveți încredere, vom fi bine!”.