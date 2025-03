Cristian Popescu Piedone, descindere în județul Suceava de Ziua Mondială a Consumatorului: Verificăm sesizări primite la sediul central pe anumite domenii de activitate

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, Cristian Popescu Piedone, a declarat, sâmbătă, la Suceava, că a fost declanșat un maraton de verificări începând cu județele din nordul Moldovei după care verificările vor continua spre sudul țării, Focșani, Buzău.

„Vrem în primul rând să verificăm comisariatele în baza sesizărilor care au fost primite și să verificăm cu sesizările cu care am venit de la București de la sediul central pe anumite domenii de specialitate de la alimentație publică, panificație, metale prețioase. Mai cam toate vedem”, a spus Popescu-Piedone.

Președintele ANPC a menționat că în județul Suceava sunt făcute verificări în mai multe domenii, fără să detalieze.

El a subliniat că 15 martie este e o zi importantă, Ziua Mondială a Consumatorilor, care a fost inițiată și proclamată de președintele SUA J.F. Kennedy și este astăzi este una dintre prioritățile întregii lumi.

„Consumatorul trebuie să fie protejat. Consumatorul are nevoie de securitate, consumatorul are nevoie să mănânce sănătos. El consumă și aduce acei bănuți în toate domeniile de activitate celor care se dezvoltă pe chiar seama consumatorilor”, a spus președintele ANPC.

Cristian Popescu Piedone a subliniat că nu a venit să-și facă imagine.

„Eu nu am venit să candidez, eu nu am venit să îmi doresc ceva. Am dorit să protejez prin ANPC să aducem lucrurile în normalitate, într-o normalitate în care consumatorul trebuie să meargă în siguranță pe stradă, să nu se împiedice în vreo groapă, la siguranța clădirilor care sunt construite pe repede înainte, nu se folosesc materiale de calitate, la siguranța alimentară”, a spus președintele ANPC.

El a mai declarat că își dorește să nu găsească probleme.

„Unde am găsit bine am felicitat. Nu sunt Gică Nebunul să fac, să dreg”, a spus Popescu Piedone.

El a dat ca exemplu produsele de panificație arătând că sunt fabrici care ar fi trebuit demolate cu totul și nu ar fi trebuit să mai funcționeze ținând cont de în ce condiții mizere și în ce condiții livrează niște produse, fiind vorba de „pâinea cea de toate zilele”,

„Să ne-o dea în halul acesta? Reacția, în condițiile nu numai nelegale și de nesiguranță alimentară, face ca acest produs pe care îl mâncăm zi de zi să producă efecte în timp. Nu mănânc o pâine și să pățesc ceva a doua zi, dar mănânc zilnic pâinea aceea și acest lucru dăunează grav sănătății”, a spus Popescu Piedone.