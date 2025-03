Ministrul Transporturilor anunță că până la sfârșitul lunii martie vor fi desemnați constructorii pentru cele două loturi ale autostrăzii Pașcani-Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, sâmbătă, la Suceava, că pentru autostrada Pașcani-Suceava constructorii vor fi desemnați în următoarea perioadă.

„Moldova a reprezentat o prioritate pentru această coaliție. Acest lucru se vede în ceea ce se investește în Moldova. Am făcut în acești ani multe răspunsuri către niște domni care ne spuneau că n-o să facem niciodată Autostrada A 7 și că n-o să începem Autostrada A 8”, a declarat Grindeanu.

El a spus că făceau pariuri niște domni, unul chiar fost ministru înaintea lui la Transporturi, care e în opoziție acum și a reușit să fie sigurul ministru al Transporturilor după intrarea României în UE care să dea în circulație zeri kilometri de autostradă.

„Spunea că e imposibil să avem în 2024 autostradă de la Buzău la Focșani și uite că o avem”, a adăugat Grindeanu.

El a anunțat că până la sfârșitul acestui an autostrada va fi funcțională de la Bacău până la București, iar de la sfârșitul anului viitor de la Pașcani la București.

Grindeanu a mai declarat că săptămâna viitoare va fi desemnat câștigătorul licitației pentru primul lot al autostrăzii Pașcani-Suceava.

„Până la sfârșitul acestei luni se va desemna și al doilea câștigător al acestui tronson de la Pașcani la Suceava”, a adăugat ministrul.

El a precizat că se va continua autostrada până la granița cu Ucraina.