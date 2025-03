Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, spune că reorganizarea Primăriei este pentru eficiență: Economisim 10 milioane de lei ce vor fi investiți pentru confortul cetățenilor

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Noua organigramă a Primăriei municipiului Suceava a fost aprobată, miercuri, de Consiliul Local Suceava.

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a prezentat detalii despre noua organigramă a Primăriei, un subiect intens dezbătut în ultima perioadă. El a subliniat că reorganizarea a fost gândită astfel încât să nu afecteze locurile de muncă sau salariile angajaților, ci să creeze structuri „suple, eficiente și eficace”, menite să răspundă mai bine nevoilor cetățenilor.

„Când am conceput această organigramă, am avut în vedere ca nimeni să nu-și piardă locul de muncă și să nu se confrunte cu micșorări de salariu. Am vrut să eliminăm anumite artificii din instituțiile publice, unde personalul a fost amestecat fără a ține cont de competențe sau atribuții”, a declarat primarul în fața consilierilor locali. Acesta a recunoscut că există servicii care lipsesc și care vor fi înființate, dar și direcții care trebuie să-și schimbe modul de funcționare.

Reorganizarea a adus o reducere semnificativă a numărului de directori generali, directori adjuncți și alte funcții de conducere, precum și a unor servicii considerate redundante. „Am redus drastic numărul acestor poziții. Solidaritatea e o calitate a cetățeanului român, iar dacă cineva câștigă temporar mai puțin, nu cred că va fi un deranj extraordinar, mai ales că economiile vor fi redirectionate către nevoile comunității”, a explicat Vasile Rîmbu, comparând măsura cu o masă în familie, unde „toți primesc ceva pentru a genera satisfacții”.

Economia estimată în urma reorganizării este de 10 milioane de lei, sumă care, potrivit primarului, ar putea crește și care va fi investită în „destinațiile cele mai necesare confortului cetățenilor Sucevei”. Numărul total de posturi din Primărie este stabilit la 790, însă edilul a precizat că cifra nu este definitivă, iar aparatul administrativ poate rămâne numeros dacă „generează performanță”.

Rîmbu a respins ferm acuzațiile de „epurare” care au circulat în spațiul public, afirmând că „nu poate fi vorba de așa ceva”. „Noi ne dorim o i-epurare: să dispară iepurii și să vină mai mulți lei”, a adăugat primarul, subliniind că obiectivul este crearea unei echipe competente și dedicate. Sistemul rămâne flexibil, urmând să fie ajustat în funcție de necesitățile viitoare.