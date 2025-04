De Ziua Mondială a Sănătății Colegiul Medicilor Suceava promovează sănătatea mamei și a nou-născutului

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Colegiul Medicilor Suceava marchează Ziua Mondială a Sănătății, celebrată pe 7 aprilie 2025, sub deviza „Începuturi sănătoase, viitor plin de speranță”. Tema din acest an, stabilită de Organizația Mondială a Sănătății, pune accentul pe sănătatea mamei și a nou-născutului, lansând o campanie globală de un an pentru reducerea morbidității și mortalității prevenibile în rândul acestora.

Într-un comunicat de presă Colegiul Medicilor Suceava subliniază importanța îngrijirii prenatale de calitate, a accesului facil la servicii medicale complete și a sprijinului postnatal, considerate esențiale pentru un start sănătos în viață. Campania promovează implicarea factorilor decizionali guvernamentali și a comunității medicale în asigurarea unei asistențe adecvate în timpul sarcinii și după naștere, cu impact pozitiv pe termen lung asupra sănătății mamelor și copiilor. Totodată, se pune accent pe promovarea alimentației naturale și a vaccinărilor, ca piloni de bază pentru o generație sănătoasă.

„În fiecare zi, sănătatea mamei și copilului trebuie să fie o prioritate globală, iar astăzi avem ocazia să reafirmăm acest angajament”, se arată în comunicat.

Președintele Colegiului Medicilor Suceava, dr. Laura Coca, a declarat: „Astăzi celebrăm sănătatea – fundamentul unei vieți împlinite și al unei societăți puternice. Fiecare pas spre prevenție, grijă și echilibru este un început sănătos care ne apropie de un viitor mai bun. Sănătatea e un drept, nu un privilegiu. Să fim împreună parte din schimbare!”

Cu această ocazie, Colegiul Medicilor Suceava adresează mulțumiri profesioniștilor din sănătate pentru efortul lor constant în asigurarea unui act medical de calitate și le urează succes în nobila lor misiune. „La mulți ani, dragi colegi!”, a transmis dr. Laura Coca.