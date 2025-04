Mențiune la nivel național pentru echipa de baschet a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Echipa de baschet fete a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” (CNEH) din Rădăuți a obținut o mențiune la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSȘ), desfășurată în perioada 3-6 aprilie 2025, la Târgu Jiu, județul Gorj. Sub coordonarea profesoarei Rodica Hrihor, elevele au reprezentat cu succes colegiul în competiția care a reunit cele mai bune opt echipe din țară.

Parcursul lor impresionant a început cu locul I la etapa județeană, urmat de o nouă victorie la etapa interjudețeană pe regiunea Moldova, calificându-le pentru finala națională.

Echipa, formată din Teodora Telișcă (clasa a IX-a D), Ana-Maria Chiran (clasa a IX-a E), Paula Bota (clasa a X-a A), Marta Costiuc (clasa a X-a A), Maia Calancea (clasa a X-a C), Ioana Luța (clasa a X-a E), Miruna Mandici (clasa a XI-a B), Maria Ianuș (clasa a XI-a C), Magdalena Sofronie (clasa a XI-a C) și Alexandra Grigoraș (clasa a XII-a E), a demonstrat talent, determinare și spirit de echipă.

Comunitatea școlară a CNEH a transmis felicitări și mulțumiri baschetbalistelor și profesoarei Rodica Hrihor pentru efortul depus și pentru modul exemplar în care au dus mai departe prestigiul colegiului la nivel național.