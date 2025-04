Performanțe remarcabile pentru juniorii CSU Suceava la Campionatul Național de la Otopeni

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Echipa de juniori a CSU Suceava, formată din Anastasia Pețenghe, Ioana Scepanschi, Irina Diaconescu, Adrian Atudorei, Filip Andriu, David Popescu și Vlad Diaconescu, a participat cu succes la Campionatul Național de Înot pentru Seniori, Tineret și Juniori, desfășurat la Otopeni între 9 și 13 aprilie.

Sub îndrumarea antrenoarei Sorina Diaconescu, delegația suceveană a strălucit prin performanțele Anastasiei Pețenghe și Irinei Diaconescu, care au cucerit împreună zece medalii la categoria Juniori II.

Anastasia Pețenghe a dominat probele, obținând aur la 800 m și 1500 m liber, argint la 50 m, 100 m, 200 m și 400 m liber. Irina Diaconescu a completat palmaresul cu argint la 800 m liber, bronz la 1500 m liber, 200 m fluture și 400 m mixt.

Echipa a avut 13 calificări în finale, 29 de clasări între locurile IV și X în probe individuale la diverse categorii de vârstă și un loc IV la ștafeta 4×100 m liber combinat (Juniori I).

Antrenoarea Sorina Diaconescu a declarat: „A fost o competiție – spectacol. Am avut ocazia să admirăm măiestria sportivilor în stare pură. E copleșitoare imaginea înotătorilor de performanță în momentele acelea de încordare maximă dinaintea startului și apoi din timpul probelor când se produce o explozie de energie finalizată cu sosiri la diferențe de sutimi de secundă! Iar noi am înotat alături de cei mai buni. Până și lucrul acesta este o performanță în sine. Faptul că sportivii noștri au obținut rezultate remarcabile se datorează efortului depus în antrenamente, consecvenței, ambiției și pasiunii cu care s-au pregătit. Îi felicit pe toți și am încredere că performanțele lor vor fi din ce în ce mai valoroase.”