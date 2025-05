Suceava găzduiește Olimpiada Națională de Creativitate Științifică 2025

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 21–25 mai 2025, județul Suceava devine centrul inovației și creativității științifice, găzduind etapa națională a celei de-a V-a ediții a Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică. Evenimentul reunește 331 de elevi din întreaga țară, coordonați de 93 de profesori-mentori, pentru a-și prezenta proiectele care oferă soluții științifice și tehnice problemelor societății actuale.

Organizată de Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Societatea Științifică CYGNUS și mai multe licee sucevene, competiția promovează excelența în domeniul STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) și are ca obiectiv dezvoltarea gândirii critice, creative și analitice în rândul elevilor cu potențial în aceste domenii.

Etapa națională reunește echipele care au obținut locul I la fazele județene din fiecare județ și sector al capitalei, la toate cele trei secțiuni: Științe fundamentale, Științe aplicate și Tehnologia informației. Din cele 141 de lucrări înscrise în concurs, 59 aparțin categoriei juniori, iar 82 categoriei seniori.

Evenimentul este coordonat de o echipă formată din reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava, cadre universitare și lideri ai societății civile științifice, printre care prof. dr. Petru Crăciun, prof. Ilie Cosovanu, prof. univ. dr. Dan Milici și prof. Victor Șutac. Jurizarea este asigurată de specialiști din centre universitare și de cercetare renumite din țară – Iași, Cluj-Napoca, Craiova – precum și de profesori cu experiență din învățământul preuniversitar.

Festivitatea de deschidere va avea loc pe 22 mai, la ora 9:00, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, iar festivitatea de premiere este programată pentru 25 mai. Proiectele vor fi expuse și jurizate în sala Atrium și în spațiile expoziționale ale universității, sub formă de exponate (machete, prototipuri, modele funcționale) sau postere grafice.

În plus, elevii participanți vor avea acces la o serie de conferințe în cadrul programului „10 InSTEAD (10 minutes about Innovation in Science, Technology, Engineering, Arts and Design)”, susținute de specialiști din domeniul proprietății intelectuale, nanoelectronicii, cercetării tehnice și ingineriei aplicate.

La finalul olimpiadei, cei mai buni 18 elevi seniori – câștigători ai locurilor I și II la fiecare secțiune – vor fi selectați pentru a reprezenta România la competițiile internaționale, urmând a participa la un program intensiv de pregătire coordonat de mentori universitari și cercetători.