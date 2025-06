Universitatea  „Ștefan cel Mare” din Suceava va contribui la cea mai amplă prelevare de date referitoare la solurile din Europa

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, săptămâna trecută, o nouă activitate în cadrul proiectului ECHO: Workshopul Sănătatea solului în ecosistemele forestiere, în cadrul căruia s-au evaluat practicile de utilizare a datelor despre sol, analizându-se relevanța indicatorilor calității solului ce vor fi determinați în cadrul proiectului.

La workshop au participat specialiști de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Regia Națională a Pădurilor Romsilva – Direcția Silvică Suceava, Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Suceava (ANANP) și Oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimice.

Universitatea suceveană se implică, printr-o echipă a Facultății de Silvicultură, în cea mai amplă inițiativă de prelevare de date referitoare la calitatea solurilor din Europa. Proiectul ECHO Implicarea cetățenilor în știința solului: Drumul către soluri mai sănătoase (Engaging citizens in soil science: The road to healthier soils) este un proiect de citizen-science, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa. Inițiativa are un buget total de peste 5 milioane de euro și activitățile se vor derula până în anul 2027.

ECHO urmărește să implice cetățenii în protejarea și refacerea solurilor prin dezvoltarea competențelor și îmbunătățirea cunoștințelor acestora. Cetățenii voluntari vor contribui în mod activ la colectarea de date despre calitatea solului, prin utilizarea unor kituri ce vor fi distribuite voluntarilor interesați prin intermediul unor „ambasadori ECHO”. ECHO va furniza informații valoroase despre starea de sănătate a solului în diferite regiuni ale Europei, ajutând cetățenii să ia decizii informate cu privire la utilizarea și conservarea terenurilor. Cu 16 parteneri din toată Europa, inclusiv 10 universități și centre de cercetare de top, proiectul va evalua 16500 de situri din 28 de țări europene, situate în diferite regiuni climatice și biogeografice, pentru a-și atinge obiectivele ambițioase. În cadrul proiectului, echipa USV va coordona culegerea datelor din România, Ungaria și Croația.

Rezultatele analizelor vor fi încărcate în ECHOREPO, un depozit online cu acces gratuit, integrat în Platforma UE de observații a solului (EUSO). Astfel, baza de date referitoare la soluri va fi extinsă și completată cu date științifice colectate de cetățenii UE, ce vor putea fi utilizate în fundamentarea politicilor agricole și de mediu la nivel european.

ECHO oferă cetățenilor voluntari oportunitatea de a contribui la cea mai mare bază de date cu acces gratuit referitoare la sănătatea solului în Europa. Implicarea activă va sprijini aprofundarea cunoștințelor despre sol și va evidenția importanța protejării acestuia.

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul proiectului ECHO: https://echosoil.eu/ro/