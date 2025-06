Workshop internațional la Suceava: Diversitate, incluziune și starea de bine a elevilor, în centrul atenției la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În zilele de 3 și 4 iunie 2025, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” din Suceava a găzduit workshopul internațional „Inclusion and Diversity in Vocational Education (ID-VET)”, organizat în cadrul proiectului ERASMUS+ „A Micro-Survey Framework for Inclusion and Diversity in Vocational Education” (2023-1-DK01-KA220-VET-000160461). Evenimentul a reunit profesori, consilieri școlari și reprezentanți ai unui institut de cercetare din Danemarca, Olanda, Estonia și Spania, toți uniți de obiectivul comun de a promova starea de bine a elevilor în mediul școlar.

Coordonat de profesoarele Ramona Chiricheș, Cristina Hapenciuc și Cristina Vorniceanu, workshopul a inclus ateliere interactive, dezbateri și prezentări de rapoarte bazate pe răspunsurile elevilor din colegiile tehnice implicate. Aceștia au completat, pe parcursul a doi ani, un chestionar aplicat de cinci ori, în mod anonim, care a evaluat aspecte precum siguranța emoțională în clasă, relația elev-profesor și nivelul de satisfacție față de experiența școlară.

Elevii Colegiului „Samuil Isopescu” au subliniat importanța relațiilor cu colegii, rolul familiei în crearea unui sentiment de apartenență și influența școlii în dezvoltarea lor personală și profesională. De asemenea, au evidențiat necesitatea egalității de șanse, adaptarea metodelor de predare la nevoile diverse ale elevilor, integrarea celor cu cerințe educaționale speciale și combaterea discriminării, promovând diversitatea ca valoare educațională esențială.

Rapoartele naționale prezentate au oferit date concrete despre incluziune și diversitate, punând în lumină modele de bune practici, inclusiv implicarea elevilor în deciziile școlare. Participanții au concluzionat că un mediu școlar incluziv, unde elevii se simt în siguranță, valorizați și implicați, stimulează participarea activă la ore, performanțele academice și plăcerea de a învăța.

„Cultivarea stării de bine este fundamentul pentru formarea unor elevi încrezători și motivați,” au transmis organizatorii. Workshopul a consolidat angajamentul partenerilor europeni pentru promovarea incluziunii și diversității în educația vocațională, punând vocea elevilor în centrul procesului educațional.