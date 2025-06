Gheorghe Șoldan anunță covor asfaltic nou pe DN 17 A de la Vatra Moldoviței spre Pasul Palma

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, vineri, că se desfășoară lucrări de reabilitare a drumului național DN 17A, pe tronsonul dintre Vatra Moldoviței și Pasul Palma, pe o lungime de aproximativ 12 kilometri.

„În ultimele luni, am primit numeroase sesizări de la suceveni privind starea deplorabilă a drumului spre Pasul Palma. Deși acest drum național nu se află în administrarea directă a Consiliului Județean Suceava, nu am rămas indiferent. Am purtat discuții cu conducerea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași (DRDP) și am insistat ca această porțiune să fie inclusă pe lista priorităților”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Drumul, intens circulat, în special de turiștii care vizitează zona Palma, beneficiază acum de lucrări de asfaltare. Conform informațiilor furnizate de DRDP, mai sunt de turnat aproximativ 2 kilometri de covor asfaltic, iar finalizarea lucrărilor este estimată pentru săptămâna viitoare.

Ulterior, vor fi realizate și marcajele rutiere, pentru a asigura condiții optime și sigure de trafic.

„Mă bucur că DRDP a înțeles urgența intervenției și a acționat rapid”, a adăugat președintele Șoldan.