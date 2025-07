Betty Ice crește producția de înghețată la Suceava la circa 20 de milioane de litri anual după investiții de peste patru milioane de euro

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Betty Ice, unul dintre cei mai mari producători de îngheţată din România îşi propune să ajungă la peste 20 de milioane de litri produşi anual în fabrica de la Suceava, după ce în perioada 2024-2025 a investit peste 4 mil. euro în modernizarea unităţii, anunță compania, potrivit unui comunicat transmis presei.

”Piaţa de îngheţată din România se află pe un trend ascendent de câţiva ani. În 2024, românii au consumat în medie 3 litri de îngheţată pe cap de locuitor – cu 20% mai mult faţă de 2019, aşa cum arată studiile. Cererea atinge nivelul cel mai ridicat în lunile de vară, cu un vârf între mai şi iulie, însă în ultimii ani am observat o creştere a numărului de consumatori care aleg îngheţata şi în extrasezon. Acest lucru ne motivează să investim constant în extinderea capacităţii de producţie locală, în a aduce inovaţii relevante în piaţă şi în dezvoltarea de noi arome pentru ca fiecare îngheţată să ofere o experienţă unică” a spus Irina Urechean, general manager Romania & Moldova, The Magnum Ice Cream Company, aşa cum este cunoscută acum divizia de îngheţată a Unilever, aflată în proces de separare până la finalul acestui an .

Unilever a cumpărat Betty Ice în 2018.

Pentru a face faţă cererii tot mai mari din ultimii ani, compania a investit doar în perioada 2024-2025 peste 4 milioane de euro în modernizarea liniei de producţie şi eficientizarea proceselor din fabrică. Această sumă ce se adaugă celor 12 milioane de euro investite deja de companie începând cu anul 2019.

„Prin alinierea la cele mai înalte standarde tehnologice şi de calitate, fabrica din Suceava îşi reafirmă poziţia de lider regional şi partener de încredere în industria alimentară”, spune Condruţ Ababii, directorul general al fabricii Betty Ice. Obiectivul fabricii de la Suceava include diversificarea constantă a portofoliului pentru ca produsele să fie pe gustul fiecărui consumator.

Printre vedetele verii se numără fisticul – care rămâne în top de la un sezon la altul – dar şi vişinele, cireşele, mango şi alte gusturi fructate, perfecte pentru zilele calde, iar sortimentele vegane sau cele fără zahăr ocupă un loc tot mai important în preferinţele publicului în ultimii ani.

Unilever este unul dintre principalii furnizori mondiali de produse de Ice Cream, Home Care, Personal Care, Beauty & Wellbeing şi Nutrition cu vânzări în peste 190 de ţări.

Unilever are în portofoliu branduri internaţionale precum Magnum, Carte d’Or, Twister, Ben & Jerry, dar şi branduri locale ca Napoca şi Betty Ice.

În România şi Moldova, Grupul Unilever operează pe pieţele alimentare, de îngrijire personală şi de îngrijire a casei prin intermediul Unilever South Central Europe şi Unilever România.