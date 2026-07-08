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Daria Silișteanu, aur și record național la 50 m spate la Campionatul European de Juniori de la Munchen


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O seară de vis pentru înotul românesc la Campionatul European de Juniori (7-12 iulie 2026)! Daria Silișteanu a cucerit medalia de aur în finala probei de 50 m spate feminin, stabilind totodată un nou record național la categoriile de 17, 18 și +19 ani, a anunțat Federația Română de Natație și Pentatlon Modern

Sportiva din Fălticeni a înotat excelent și a obținut aurul cu timpul de 27,94 secunde, depășind concurența într-o cursă impresionantă.

Tot în sesiunea de seară de marți, Matei Cristian State s-a calificat în finala probei de 200 m mixt masculin, cu timpul de 2:02.46 minute. Finala acestei probe va avea loc miercuri seară, la ora 19:30.

Alte rezultate românești din ziua a doua:

  • 50 m liber feminin – semifinale:
    • Theodora Maria Dumitru – 25.56 s (s-a oprit în semifinale)
    • Andreea Luiza Comna – 26.02 s (s-a oprit în semifinale)

Performanța Dăriei Silișteanu reprezintă un nou succes major pentru înotul românesc la nivel juvenil și un motiv de mândrie pentru întreaga delegație a României.


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