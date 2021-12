Novel Research: Contrabanda, la cel mai mic nivel din ultimii 15 ani. Anul acesta, cea mai mare scădere a fost înregistrată în regiunea Nord-Est

Piața neagră a țigaretelor scade în noiembrie 2021 cu 0,9 p.p. față de septembrie, până la 7,4% din totalul consumului, cel mai mic nivel înregistrat în ultimii 15 ani, conform Novel Research. Media anuală a contrabandei cu țigarete din anul 2021 se situează la 8,7%, față de 9,4% în 2020.

„În luna noiembrie, piața neagră s-a menținut relativ constantă în majoritatea regiunilor țării. Cea mai mare scădere a comerțului ilegal cu țigarete s-a înregistrat în nord-est, și anume 5,9 p.p. față de septembrie 2021, până la 19,8%. Cu toate acestea, regiunea continuă să fie cea mai afectată de contrabandă. O creștere semnificativă de 3,3 p.p. până la 11% se înregistrează în zona de vest. Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, „cheap whites” continuă să dețină cea mai mare pondere, de peste 64%, aflându-se în creștere cu 3,2 p.p.. Ponderea produselor provenite din Moldova scade ușor cu 1,4 p.p. până la 3,5%, iar Ucraina și Serbia continuă să se situeze la 0%.”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

„În 2020, contrabanda, o infracțiune care prejudiciază grav bugetul public, a fost introdusă în Strategia Națională de Apărare a Țării, fiind considerată o ameninţare la adresa securităţii naţionale. În prezent, combaterea sa este inclusă ca direcție de acțiune în actualul program de guvernare, ca prioritate pe agenda publică și pentru autoritățile de aplicare a legii. Cea mai frecventă marfă de contrabandă în România sunt țigările, de aceea BAT sprijină de foarte mult timp autoritățile de resort în combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun. Trendul descendent al contrabandei din perioada recentă demonstrează că România poate obține rezultate concrete în acest sens și se reflectă în impactul pozitiv asupra bugetului statului, BAT plătind cu aproape 1 miliard de lei mai mult în primele nouă luni ale acestui an decât în aceeaşi perioadă a lui 2020. Menținerea sub control a contrabandei și crearea unui cadru fiscal predictibil pentru toate categoriile de produse cu nicotină sunt esențiale pentru ca noi să putem continua să investim în România, asigurând în același timp venituri sustenabile pentru bugetul de stat”, a declarat Ileana Dumitru, Director juridic și relații publice al Ariei Europa centrală și de sud în cadrul BAT.

„Peste 75% din cifra de afaceri a JTI reprezintă accize, TVA și alte taxe și impozite. În primele nouă luni am virat la bugetul statului peste 4,28 miliarde lei, în creștere cu circa 20% față de perioada similară din 2020. Accizele, care dețin cea mai mare pondere, se plătesc în avans, înainte ca produsul să ajungă la consumator. Acționăm ca un agent fiscal, colectăm și virăm la timp, fără ca statul să depună vreun efort administrativ. În toată această perioadă dificilă, am continuat să fim parteneri ai Vămii, Poliției și Poliției de Frontieră, prin campanii publice anti-contrabandă derulate anual, donații de echipamente și susținerea echipelor canine mobile. Am sprijinit, de asemenea, sectorul cultural, grav afectat de pandemie și am continuat programele sociale. Am demonstrat astfel, chiar și într-o criză fără precedent, putere de adaptare, consecvență și corectitudine față de autoritățile statului. Pentru a putea continua să creștem contribuțiile, este necesară asigurarea predictibilității fiscale și a unui cadru de reglementare stabil. Într-un scenariu optimist luat în calcul de ASPES (Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale), sectorul tutunului ar putea contribui la economie cu 5,7 miliarde de euro anual, dacă nu ar mai fi introduse noi restricții pentru piața legală, cadrul fiscal ar fi predictibil, iar comerțul ilegal nu ar depăși 10%”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

„Sperăm ca nivelul pieței negre să se mențină și în 2022 la sub 10%, iar revenirea la normalitate să nu inverseze trendul într-unul de creștere. Avem convingerea că pentru a reuși în acest demers este nevoie de o abordare cuprinzătoare care să includă nu doar autoritățile de aplicare a legii, ci și factorii cu putere de decizie într-un sector economic care contribuie anual la buget cu peste 3,6 miliarde de euro. Creștem contribuția la economie, prin taxele virate, dar și prin investiții. Din 2017, până în prezent, 500 de milioane de dolari au fost investiți în fabrica noastră din Otopeni. În perioada 2022-2023, PMI va mai investi peste 100 de milioane de dolari pentru dezvoltarea capacităților de producție, cu un impact cât mai redus asupra mediului. De asemenea, continuăm să sprijinim proiecte și inițiative anti-contrabandă, prin programul PMI Impact. Ne dorim ca și pe viitor să contribuim substanțial la îndeplinirea obiectivelor bugetare și a indicatorilor macroeconomici, într-un cadru de reglementare corect și predictibil, bazat pe dialog constructiv”, a declarat Dragoș Bucurenci, Director External Affairs, Philip Morris România.

„Este îmbucurător că după creșterea ușoară din luna septembrie, contrabanda a revenit pe un trend de scădere, într-o perioadă în care de obicei piața neagră crește. La acest rezultat au contribuit, în mod cert, eforturile autorităților de aplicare a legii, în parteneriat cu companiile de profil. Este din ce în ce mai evident pentru marele public, ca și pentru factorii de decizie la nivel guvernamental că fenomenul contrabandei cu țigarete înseamnă crimă organizată și că afectează grav securitatea frontierelor țării, într-un context geopolitic foarte complex. Dat fiind rolul României de graniță externă a Uniunii, autoritățile trebuie să continue să facă front comun în fața comerțului ilegal, care prejudiciază veniturile bugetare, subminează siguranța cetățenilor și stopează dezvoltarea economică la frontiere”, a declarat Adrian Pirau, Market Manager, Imperial Tobacco Distribution Romania.

„Rezultatele studiului Novel din noiembrie și media anuală din 2021 confirmă eforturile susținute ale Vămii Române și acțiunile concrete derulate pentru combaterea comerțului ilegal cu țigarete. De exemplu, în lunile septembrie și octombrie, echipele Vămii au participat la Operațiunea Joint Action Day Finestra, sub coordonarea FRONTEX, care a avut ca scop combaterea criminalității la frontiera terestră externă a estului și sud-estului UE, cu accent pe combaterea infracționalității din domeniul contrabandei cu tutun și produse din tutun. La operațiune au participat reprezentanți din 13 țări europene, precum și reprezentanți a șapte agenții europene și organizații internaționale și au avut ca lideri FRONTEX și România (Autoritatea Vamală, Poliția națională și Poliția de Frontieră). În urma intensificării acțiunilor de control la frontiera externă a estului și sud-estului Uniunii, pe perioada desfășurării operațiunii au fost descoperite 36 milioane bucăti țigarete de contrabandă, 2.360 kg tutun, 160.000 litri alcool, 6.000 litri ulei mineral și 6 vehicule. Astfel de acțiuni vor fi organizate și pe viitor, pentru a menține contrabanda cu produse din tutun la un nivel de sub 10%”, a declarat Președintele Autorității Vamale Române, Bogdan Lari Mihei.

„Acțiunile de amploare desfășurate de Poliția de Frontieră au avut o contribuție substanțială la acest nivel minim istoric consemnat de compania de cercetare Novel. În primele 11 luni ale anului în curs, ca rezultat al eforturilor depuse la granițele țării, polițiștii de frontieră au reţinut în vederea confiscării, aproximativ 3,8 milioane pachete cu ţigări de contrabandă, cu o valoare de circa 48,7 milioane lei, precum şi cantităţi semnificative de tutun. Pentru a menține piața neagră la un nivel situat sub media din Uniunea Europeană, vom continua și pe viitor să colaborăm cu autoritățile abilitate pe plan intern, extern, precum și cu companiile private de profil.”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor principal de poliţie Liviu Bute.

„Cele peste 80.000.000 de țigarete și 70 de tone de tutun scoase de pe piața neagră de Poliția Română în primele 10 luni ale anului arată angajamentul instituției pentru contracararea contrabandei cu astfel de produse. În această perioadă, polițiștii au întocmit 1.259 de dosare penale, în care sunt cercetate 1.907 persoane. Faptul că nivelul pieței negre a țigaretelor a înregistrat o scădere semnificativă comparativ cu anii precedenți ne confirmă faptul că acțiunile noastre sunt eficiente, astfel că prevenirea și combaterea traficului ilicit cu produse din tutun va rămâne o prioritate a noastră”, a declarat directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – chestor de poliţie Aurel Dobre.

Producătorii de țigarete consideră că, pentru menținerea pe termen lung a unui nivel de sub 10% al traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le-au solicitat fără succes în ultimii ani. Încadrarea contrabandei în categoria amenințărilor identificate în Strategia de apărare a țării ar putea constitui baza pentru aceste modificări care includ reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunii de contrabandă cu țigarete, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.

În 2020, companiile de tutun au virat la bugetul statului peste 17,54 miliarde de euro, sectorul tutunului devenind cel mai solid contribuabil pentru statul român.