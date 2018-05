Decanul Facultății de Inginerie și Tehnologie a Universității din Calcutta va conferenția, miercuri, la USV

Profesorul Amlan Chakrabarti, decanul Facultății de Inginerie și Tehnologie a Universității din Calcutta, cea mai veche universitate (modernă) din India, va conferenția, miercuri, 2 mai a.c., la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.

Rectorul interimar al USV, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a anunțat că profesorul Amlan Chakrabarti va susține conferința cu tema „Software-Hardware Co-design for New Generation of Internet of Things”, de la ora 12.00, în Amf. Dimtrie Leonida sau în Aula Corpului E al USV.

„Nu ratați această întâlnire mai ales că următoarea invitație pentru domnul profesor este de la Universitatea Cambridge, unde va susține o conferință invitată pe 18 mai”, a precizat prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian.

(M.T.)