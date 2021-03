Zeci de activități vor fi organizate de Biroului Francez în Luna Francofoniei la Suceava

Luna martie a fiecărui an marchează manifestări cultural-artistice dedicate Francofoniei. La Suceava, săptămâna francofoniei a devenit luna francofoniei de mai bine de 10 ani.

„Francofonia în comunitate”, proiect francofon inițiat de Biroul Francez, datând din 2012, în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei și al Asociației „Alianța Franceză din Suceava”, își propune să încurajeze învățarea limbii franceze și să promoveze valorile Francofoniei în comunitatea suceveană, prin cursurile de limbă franceză și activitățile tematice din fiecare miercuri, reunite sub genericul „După-amiezi francofone”.

În prima săptămână a lunii, pe 3.03.2021, francofonii și francofilii vor putea viziona, pe site-ul AAFS, filmul francez „Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?”.

În data de 10.03.2021, ora 18:00, activitatea „Rencontres francophones à distance avec d’anciens étudiants E. Ionesco et Erasmus+: Kéba Diedhiou, Sénégal et Stéphanie Emeraude Blé, Côte d’Ivoire”/„Întâlniri francophone la distanță cu foști studenți E. Ionescu și Erasmus+: Kéba Diedhiou, Senegal, et Stéphanie Emeraude Blé, Coasta de Fildeș ” se va realiza online. Vor fi menționate experiențe românești și francofone, se vor face referiri la universitățile lor, la sistemul de învățământ, se vor exprima opinii și așteptări de la Francofonia actuală.

Activitatea este coordonată de dna prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu și de dna lector univ.dr. Mariana Șovea de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Concursul internațional „Mathématiques sans frontières Junior”/„Matematici fără frontiere”, ediția a XVIII-a în România, dedicat elevilor din școlile gimnaziale, desfășurat online, pe data de 11.03.2021, ora 17.00, va fi susținut în 67 de școli din țară, cu participarea a 214 clase. Elevii noștri se alătură colegilor lor din cele 39 de țări europene participante, rezolvând probleme de matamatică cu subiect unic, oferind explicații în franceză. Detalii se pot găsi pe site-ul : http://maths-msf.site.ac-strasbourg.fr/.

Coordonatorul concursului la nivel național este dna prof. Mihaela Ursaciuc de la CN „Alexandru cel Bun” Gura-Humorului.

Miercurea următoare, 17.03.2021, ora 17.00, va avea loc „Le lancement de la revue Rythmes, couleurs et paroles francophones, no. 4/2021”/ „Lansarea revistei Rythmes, couleurs et paroles francophones, nr. 4/2021”. Revista promovează limba franceză, civilizațiile și culturile francofone. Proiectele sucevene sau articolele francofonilor și francofililor marcheză o francofilie activă la Suceava, dar și ancorată în cea internațională.

Revista este realizată cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei, editori fiind dna prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu și dna lector univ.dr. Mariana Șovea (USV). Numărul 4 al revistei are ca temă „La Francophonie des jeunes”/ „Francofonia tinerilor” și încearcă să pună în evidență activități și proiecte destinate tinerilor din județul Suceava, dar și din țară – studenți, liceeni, elevi, copii.

În aceeași zi, de la ora 18.00, elevii CN „M. Eminescu” și CE „D. Cantemir”, îndrumați de dna prof.dr. Irina Melisch și de dna prof. Irina Maxim, vor susține un program dedicat Zilei Internaționale a Francofoniei, activitatea lor numindu-se „Francophonie partagée”/„Francofonie împărțită”. Nu vor lipsi momente de muzică, dans, poezie sau scenete cu tematică adecvată.

Miercurea următoare, 24.03.2021, ora 17.00, va avea loc lansarea volumului „Discours didactique et pratiques innovantes dans l’enseignement du français aux enfants”/„Discurs didactic și practici inovatoare în învățarea francezei de către copii”. Volumul reprezintă rezultatul colaborării dintre Centrul de Reușită Universitară al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava cu Centrul de Reușită Universitară al Universității din Craiova și Centrul de Reușită Universitară al Universității Libere și Internaționale din Moldova, Chișinău, în cadrul proiectului internațional „Grandir en français” și reunește contribuții valoroase ale cercetătorilor și formatorilor din domeniul didacticii limbii franceze din România, Republica Moldova, Franța, Statele Unite ale Americii, Senegal, Ghana, Insula Maurițius, Maroc. Volumul, coordonat de Mariana Șovea (USV), Elena Prus (ULIM) și Alice Ionescu (Universitatea Craiova), a fost publicat la Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, ca un număr special al revistei Centrului de Analiza Discursului ANADISS, cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei.

Luna Francofoniei se va încheia pe 31.03.2021, ora 17.00, cu activitatea „En route pour la Francophonie !”/„La drum spre Francofonie !”, propusă de elevii Școlii Gimnaziale din Oniceni, profesor îndrumător fiind dna Iulia Samson.

Activitatea își propune să sădească în rândul elevilor mândria apartenenței noastre la marea familie a vorbitorilor de limbă franceză, să îi ajute să descopere care sunt țările francofone membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei, să descopere poezia, muzica spațiului francofon, dar, mai ales, valorile culturale, sportive și umanitare ale lumii francofone, să îi ajute pe elevi să conștientizeze faptul că limba franceză poate însemna reușită pe plan social și profesional, că poate fi șansa lor în viitor.