Zilele Nordului, Darabani: muzică bună, ateliere și dezbateri, tururi gastronomice și surprize la photo corner by Iulius Mall

A început numărătoarea inversă pentru cea de-a zecea ediție a Zilelor Nordului. Setează-ți vibe-ul de festival pentru că poți asculta de la melodii inspirate de soundul indie sau folk până la muzică electronică sau hip-hop! Atmosfera de festival va fi completată de o serie de ateliere și dezbateri, totul printr-o îmbinare în care arta, estetica, creativitatea și muzica bună își vor celebra ideile și vor aduce cele mai bune proiecte pentru viitor. Iulius Mall Suceava este, și de această dată, partener al festivalului și ți-a pregătit vouchere și multe alte surprize la photo cornerul special amenajat în locaţie.

Zilele Nordului, care va avea loc la Darabani, cel mai nordic oraș al României, dar și în alte comunități din regiune, se va desfășura în perioada 3-6 august 2023, sub genericul #viitoruri.

Iulius Mall Suceava iubește muzica și festivalurile, zilele pretrecute cu prietenii și experiențele electrizante din fiecare vară, astfel că a pregătit pentru tine un photo corner, de unde te poți întoarce acasă cu cele mai cool amintiri. Atmosfera festivalului îți aduce surprize de care să te bucuri, tot ce trebuie să faci este să prezinți selfie-ul tău la Centrul Info Iulius Mall, până pe data de 20 august, și vei primi un voucher pe loc.

Și în acest an, Festivalul urmărește formatul său bine-cunoscut: dimineața vor fi ateliere, tururi gastronomice și competiții sportive, după-amiaza, dezbateri, spectacole de teatru și întâlniri cu scriitori, iar seara, concerte, petreceri și proiecții de film. Line-up-ul evenimentului îi aduce pe The Kryptonite Sparks, The Turbans, Impex, Bogdan Vaida, Adam’s Nest, Om la lună, Baba Dochia, Haydamaky, Subcarpați, Stejărelul, Tomis Junior.

Pe lângă spectacolul gastronomic sau ineditul Campionat Mondial de Borș Moldovenesc, festivalierii vor afla, în cadrul atelierelor, mai multe informații de la profesioniștii din domeniul formării, învățării și performanței despre cum să ne folosim resursele pentru a genera schimbări pozitive și pentru a crea #viitoruri ale comunităților active.

Vino la photo cornerul Iulius Mall, fă-ți un selfie, socializează și trăiește emoții intense într-un decor din care nu vor lipsi bean bagurile confortabile!