MIRCEA BANICIU  aduce concertul „Eșarfă în dar” pe 9 Martie la Suceava

Celebrul cantautor MIRCEA BANICIU aduce concertul „Eşarfă în dar” pe 9 Martie la Suceava. Evenimentul ce va prezenta în capitole de istorie muzicală întreaga carieră a solistului, va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor de la ora 19.00 şi va fi dedicat eternei muze – femeia.

Vocea sa inconfundabilă, nespus de frumoasele acorduri de chitară şi melodiile pe care s-au scris poveştile de dragoste ale generaţiilor rebele, se vor auzi live într-un concert ca o călătorie în timp, prin istoria muzicală dar și prin legenda personală a solistului şi compozitorului Mircea Baniciu.

Mircea Baniciu oferă şi o surpriză de proporţii tinerei generaţii de muzicieni, lansând invitaţia ca, în fiecare oraş, la ultima piesă din concert – celebra „Andri Popa” să i se alăture pe scenă tineri chitarişti alături de care va cânta melodia emblemă a trupei Phoenix.

Parcursul integral al turneului este următorul

Timisoara 27 Februarie – Teatrul National Mihai Eminescu

Oradea 28 Februarie – Casa de Cultura a Sindicatelor

Cluj Napoca 1 Martie – Cinema Florin Piersic

Sibiu 2 Martie – Centrul Cultural Ion Besoiu

Piatra Neamţ – 8 Martie – Cinema Mon Amour

Suceava 9 Martie – Casa de Cultura a Sindicatelor

Iaşi 11 Martie – Cinema Victoria – Sala Unirii

Piteşti 14 Martie – Casa de Cultura a Sindicatelor

Râmnicu Vâlcea 15 Martie – Casa de Cultura a Sindicatelor

Bucureşti 24 Martie – „Eşarfă în dar – Clasic” – Sala Palatului

Despre „Eşarfă în dar”

După evenimentele de succes de la Timișoara și București prin care Mircea Baniciu a sărbătorit 50 de ani de carieră, artistul revine către public cu un eveniment-concept „Eșarfă în dar” prin care vor fi prezentate cele mai frumoase melodii pentru cele mai frumoase prezenţe feminine. Proiectul rezumă cariera lui Mircea Baniciu, trecând prin toate etapele importante: perioada în care Mircea Baniciu a intrat în atenția și inima publicului ca solist vocal al trupei Phoenix, cea în care s-a identificat cu Pasărea Colibri, repere ale perioadei de creaţie cu Pasarea Rock şi bineînţeles cele din cariera solo asamblate într-un spectacol audio-vizual de excepție. Pe scenă îi vor fi alături Maestrului muzicii românești colegi de breaslă atât din zona de folk-rock, cât și din alte direcții muzicale.

Cu 20 de albume, peste 100 de melodii compuse, peste 50 de ani de carieră, 4 trupe și solistică, cu melodii devenite hit-uri și reinterpretate la nivel național și internațional, Mircea Baniciu, la cei 75 de ani ai săi, este cea mai proeminentă figură și cea mai bună voce a folk-rock-ului românesc.

Vocea sa specială a făcut deliciul publicului încă din perioada Phoenix, lucru confirmat ulterior prin cariera sa solo sau alături de alte trupe, artistul rămânând în prim planul scenei muzicale de la lansare până în prezent.

Cu aceasta ocazie va fi lansat in premiera *dublul VINYL in ediție limitată* cu cele mai bune melodii compuse și cântate de Mircea Baniciu, pe care iubitorii muzicii lui îl pot adăuga în colecția personală alături de albumul-triplu-CD „Best Of” care conține 40 de piese.

# Despre Mircea Baniciu

Mircea Baniciu este cantautor și compozitor român, care s-a remarcat în muzica românească la începutul anilor ’70 când a devenit solist vocal al formației rock Phoenix. În această formulă a lansat 3 albume – Cei ce ne-au dat nume, Mugur de fluier și Cantafabule, care au rămas referința în muzica românească până astăzi.

După destramarea formației Phoenix, începe cariera solo, timp în care scoate pe piață un EP și 4 albume – Tristeți provinciale, Ploaia, Secunda 1 și Secunda 2. În 1992 a fondat trupa Pasărea Colibri, cu care a cântat timp de zece ani, perioadă în care au apărut pe piață 5 albume și un DVD.

În anul 2014, înființează alături de foștii colegi de la formația Phoenix, super grupul Pasărea Rock unde a participat la lansarea a două EP-uri: Legenda și Călușandra, iar în 2016 la albumul “Legenda”.

Ulterior și-a continuat cariera solo și a lansat trei albume BEST OF – vol 1 (2008), vol 2 (2010) și vol 3 (2023). În vara anului 2023 lanseaza albumul Mircea Baniciu – BEST OF – vol 1, 2 și 3, care conține cele mai bune 40 de cântece ale carierei sale, compuse și interpretate de el însuși.

