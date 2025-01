Filmul de groază Be My Cat: A Film for Anne al regizorului rădăuțean Adrian Țofei are la zece ani de la lansare premiera la București în cadrul programului Salon de Refuses.

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Filmul de groază românesc Be My Cat: A Film for Anne, realizat în 2015 în Rădăuți, Suceava, și ajuns între timp film de cult de succes în Statele Unite, va avea în sfârșit premiera bucureșteană la 10 ani de la lansarea sa, Duminică, 19 Ianuarie, ora 17:00 la Cinema Union în prezența regizorului Adrian Țofei, în cadrul programului Salon de Refuses.

Filmul a fost recunoscut internațional de publicații americane de prestigiu precum IndieWire, Vulture, Rotten Tomatoes, Collider, Screen Rant ca film de cult, inclus în topurile celor mai bune filme horror și found footage recente, și a ajuns viral și pe TikTok. A fost nominalizat la 𝐹𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 2015 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝐶𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑛 𝐹𝑖𝑙𝑚 și la 𝑇𝐼𝐹𝐹 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝐶𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑛 𝐿𝑢𝑛𝑔𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑗 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑒𝑠𝑐. În 2016, a câștigat 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑙 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑟𝑦 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝐶𝑒𝑎 𝑀𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑛𝑎̆ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑒𝑎𝑠𝑐𝑎̆ 𝑙𝑎 𝑁𝑎𝑠ℎ𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑚 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙 și 𝑀𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝐶𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑛 𝐹𝑖𝑙𝑚 𝑙𝑎 𝐴 𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝐻𝑜𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑚 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙. Alte premii includ 𝐶𝑒𝑎 𝑀𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑛𝑎̆ 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑒 𝑠̦𝑖 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎̆, precum și nominalizări la 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑚 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙, 𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡𝑚𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑙𝑚 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙, și 𝐷𝑟𝑎𝑐𝑢𝑙𝑎 𝐹𝑖𝑙𝑚 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙. Filmul a demonstrat impactul unei abordări inovatoare în cinematografia globală,

IndieWire: „𝑂 𝑏𝑖𝑗𝑢𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑎𝑠𝑐𝑢𝑛𝑠𝑎̆, 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑠̦𝑚𝑎𝑟 𝑛𝑒𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑟𝑢𝑝𝑡 𝑠̦𝑖 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑏𝑢𝑡 𝑢𝑙𝑢𝑖𝑡𝑜𝑟.”

Blumhouse: „𝑈𝑛 𝑛𝑜𝑢 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑢𝑖𝑒 𝑠𝑎̆–𝑙 𝑣𝑒𝑧𝑖.”

Dread Central: „𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑠̦𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠.”

Austin Chronicle: „𝑂 𝑠𝑐𝑎̂𝑛𝑡𝑒𝑖𝑒 𝑛𝑒𝑏𝑢𝑛𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑎̆ 𝑐𝑢 𝑢𝑛 𝑃𝑒𝑒𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑚 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛.”

Little White Lies: „𝑈𝑛 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑢 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎–𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎, 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑀𝑎𝑛 𝐵𝑖𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑜𝑔 𝑠̦𝑖 𝐶𝑟𝑒𝑒𝑝.”

Slash/Film: „𝐼𝑛𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖̂𝑛𝑓𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠̦𝑎̆𝑡𝑜𝑟, 𝑇̦𝑜𝑓𝑒𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐 𝑝𝑒 𝑒𝑐𝑟𝑎𝑛.”

Rotten Tomatoes: 88% 𝐹𝑟𝑒𝑠ℎ.

Flavia Dima, co-curatoarea programului Salon des Refuses: „Mă bucur că avem ocazia de-a corecta o mare nedreptate a cinefiliei bucureștene, dând pentru prima dată în istoria orașului nostru Be My Cat: A Film for Anne al lui Adrian Țofei în anul în care se sărbătoresc 10 ani de la lansarea sa. Be My Cat nu seamănă cu absolut nimic altceva din cinemaul local, nici din perspectiva de cinema de gen, nici din perspectiva de meta-film (și cred, sincer, că e unul dintre cele mai bune care au ieșit vreodată din această țară); iar faptul că are un renume din ce în ce mai mare peste granițe face recuperarea sa în context local cu-atât mai importantă.„

𝗦𝗮𝗹𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀𝗲́𝘀 este un program al cinematografului Union, conceput ca o serie de filme care să dea posibilitatea cinefililor bucureșteni să vizioneze la cinema și acele filme care au „căzut prin crăpăturile liniilor curatoriale ale festivalurilor și ale căror calități artistice au rezistat ștergerii timpului” – filme de o incontestabilă valoare artistică, dar fără o amplă distribuție internațională.