S-a inaugurat Iulius Mall Suceava în variantă extinsă, după investiția de 40 de milioane de euro care l-a transformat în cea mai mare destinație de shopping și divertisment din nordul țării

Companiile IULIUS şi Atterbury Europe au finalizat procesul de extindere a Iulius Mall Suceava, care își consolidează, astfel, poziția de lider regional în retail și divertisment. Iulius Mall Suceava totalizează 60.000 mp de retail, iar noua zonă comercială aduce, în premieră, cele mai noi concepte de magazine Lefties, Stradivarius, HalfPrice, Reserved, Mohito, House şi Cropp, locaţii de food & beverages, un parc şi 2.400 de locuri de parcare. Mall-ul este o destinație mai verde, datorită zonelor amenajate de la zero cu arbori maturi, investiţie în valoare de 1,85 milioane de euro.

Prin lansarea noului concept, Iulius Mall Suceava introduce noutăţi de retail pe o suprafață de 16.500 mp. Transformarea a presupus atât crearea de spații suplimentare, cât și reconfigurarea și reamenajarea unor zone deja existente. IULIUS și Atterbury Europe au investit 40 de milioane de euro în extindere, iar odată cu acest proiect suma totală investită la Suceava ajunge la 110 milioane de euro.

„Astăzi, avem bucuria de a întâmpina publicul care ne este alături încă din 2008 într-un Iulius Mall extins şi modernizat, adaptat noilor tendinţe în ceea ce privește petrecerea timpului liber. Prin această transformare, ne-am dorit să le oferim vizitatorilor din regiune experiențe noi și acces la branduri de renume, care până acum nu erau prezente la nivel local. Extinderea reflectă și interesul crescut al retailerilor de a se alătura unei destinaţii comerciale cu performanțe constante – doar în anul 2024, mallul a înregistrat o creștere a vânzărilor cu 8% şi un trafic de 7,5 milioane de vizitatori. Am adus nume noi din moda internațională, dar și servicii utile. O altă surpriză, care va fi cu siguranță pe placul publicului, este zona verde, amenajată cu numeroase specii de arbori şi arbuşti, un spațiu ideal pentru relaxare și evenimente dedicate tuturor vârstelor”, a spus Eduard Marcu, Shopping Center Manager Iulius Mall Suceava.

„Asocierea dintre Atterbury Europe și IULIUS a livrat încă un proiect de referință, iar calitatea și nivelul de detalii vorbesc de la sine. Suntem mândri că facem parte din această etapă importantă și ne bucurăm să prezentăm comunității din Suceava complexul Iulius Mall în varianta proaspăt extinsă, un proiect care a fost livrat în urma unui proces de modernizare și extindere desfășurat în condiții provocatoare. Integrarea noilor branduri, extinderea magazinelor existente, zonele verzi de clasă mondială, accesul optimizat și noile spații de parcare vor consolida Iulius Mall Suceava drept epicentrul orașului. Ținem să le mulțumim chiriașilor existenți pentru loialitate și pentru răbdarea de care au dat dovadă pe durata extinderii și le urăm bun venit noilor noștri parteneri în cea mai bună destinație de retail și divertisment din regiune”, a declarat Roux Gerber, Head of Developments la Atterbury Europe.

Nou la Iulius Mall Suceava:

Magazine și formate moderne , printre care department stores și branduri de fashion accesibile, majoritatea în premieră regională: Lefties, Stradivarius, HalfPrice, Mohito, Cropp, House, Hermosa , Reserved (locaţie în curs de amenajare). Alte branduri, deja prezente în mall, şi-au extins suprafeţele şi au venit cu cele mai actuale concepte de amenajare. Surprizele continuă, urmând ca alți retaileri așteptați de suceveni să deschidă magazine în perioada următoare.

: oferta de food & beverage a Iulius Mall Suceava este completată de un restaurant cu profil asiatic, o cafenea şi o cofetărie, care îşi vor primi clienţii inclusiv pe terasele cu privelişte spre zona verde. În plus, un restaurant de tip drive-thru se va deschide în perioada următoare. Parcare extinsă şi acces rutier eficientizat: 9,3 milioane de euro au fost investiţi în realizarea unei noi parcări, dar şi în modernizarea celei existente, precum şi în reorganizarea accesului rutier. Astfel, numărul locurilor de parcare aproape s-a dublat, ajungând la 2.400, accesele pietonale și conexiunile rutiere au fost optimizate şi a fost amenajată o nouă staţie de călători pentru transportul în comun. Parcarea va fi în continuare gratuită.

Iulius Mall Suceava are acum 120 de locaţii, iar printre retailerii noi se numără:

Fashion: Lefties, Stradivarius, HalfPrice, Reserved, Mohito, Cropp, House, Escudo, Hermosa, CCC (relocare pe o suprafaţă extinsă, concept nou de magazin)

Restaurante & Cafenele: Chin Chin, Zireto Caffe, Plaisir du Chocolat, Crazy Bubble, FryDay Drive-Thru (inaugurare în vară)

Accesorii, Home & Lifestyle: Casa Mereuţă, Samsonite (relocare pe o suprafaţă extinsă, concept nou de magazin), Contakt Premium, Ishield

Parfumerie & Cosmetice: D&P Perfumum, Infinite Love, Daima Cosmetics

Servicii: Empire Salon, Inmedio, Videt

Sport: centru de fitness (inaugurare viitoare)

Concerte, Cat Show, expoziţie interactivă pentru copii şi incursiuni în Univers cu ajutorul realității virtuale

Iulius Mall Suceava a pregătit trei zile de surprize și evenimente pentru toată familia:

Joi, 15 mai: brandurile îi aşteaptă pe clienţi cu promoţii şi surprize la cumpărături

Vineri, 16 mai: concert Killa Fonic

Sâmbătă, 17 mai: concert Smiley

Duminică, 18 mai, ziua dedicată familiei: spectacol Gașca Zurli; ateliere de creaţie pentru copii; wax hands – copiii vor crea mulaje din ceară ale mânuţelor

17 – 18 mai: WCF International Cat Show, competiţie dedicată felinelor

În plus, Iulius Mall a pregătit o lună întreagă cu expoziții, jocuri și instalații interactive pentru toată familia. În perioada 15 mai – 15 iunie, copiii sunt așteptați la First Kids on Mars, o expoziție interactivă și educativă unde cei mici învață despre sistemul Solar și planeta Marte.

Iar la locul de joacă digital Cosmos, cei mici și cei mari explorează Universul, prin intermediul realității augmentate și a VR-ului.